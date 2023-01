Elecciones 2023: Santilli se mantiene como el más votado de Juntos por el Cambio en Provincia

Un sondeo de opinión pública midió la interna PRO-UCR entre los que aspiran a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Cómo le va a Santilli contra Kicillof.

El diputado del PRO Diego Santilli cosecha una nueva encuesta que lo da como ganador en la interna de Juntos por el Cambio para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Su comoetidro más proximo, que queda en segundo lugar, es el jefe del bloque del PRO en el Congreso, Cristian Ritondo. En las generales, el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se impone como candidato a la reelección en dos escenarios distintos.

Según un trabajo de opinión pública realizado por la consultora Proyección durante el mes de enero de 2023 en territorio bonaerense, Kicillof se impondría con 36 puntos. Segundo queda Santilli con 24,7%, dejando atrás al diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert que cosecha 16,1 y su par del Frente de Izquierda y los Trabajadores Romina del Pla con 4,2. La opción "no sabe" sumó 19 puntos porcentuales.

Sin embargo, en el segundo escenario se plantea un escenario más desfavorable para el Pro. Kicillof vuelve a quedar al frente, esta vez con 37,4%, apenas suma 1,4 que si compitiera con Santilli. Lo que cambia es el segundo lugar, que pasa a manos de Espert, que suma 17,9, con 1,8 más que si compitiera con el diputado ganador de las legislativas de 2021.

Ritondo quedaría tercero con 15,1%, y perdería, además del segundo lugar, 9,6 respecto a Santilli. Del Pla vuelve a quedar cuarta con 4,3 y gana 0,1. La opción "no es" es la que más capitaliza el cambio de candidato y asciende de 19 a 25,2

Tanto Santilli como Ritondo aspiran a ser candidatos a gobernador bonaerense. El ex vicejefe de Gobierno porteño responde al alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, mientras que el ex ministro de Seguridad bonaerense apoya a la ex jefa provincial María Eugenia Vidal, pero tiene buena sintonía con la titular del PRO, Patricia Bullrich.

PASO del FdT vs. PASO de JxC

La encuesta de Proyección también midió a los contendientes de Juntos por el Cambio en una PASO contra otra interna del Frente de Todos. En este escenario, Kicillof obtiene un 29,7% de los votos de los encuestados frente a la consulta sobre quién elegiría como candidato a la jefatura provincial si las elecciones fuesen hoy.

El Gobernador se impone en una PASO del oficialismo que redondea un 39,6. De esa contienda participan el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, que cosecharía un 6,2% y la vicegobernadora Verónica Magario, que quedaría con un 3,8.

Por su parte, Juntos por el Cambio (JxC) redondea una PASO de 28,2%, en la que el candidato más votado es Santilli con un 16,2. Detrás de este, se ubica el intendente de San Isídro, el radical Gustavo Posse, con un 4,3%. Mientras que completan la contienda: el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel (con 3,6), Ritondo con 3,5 (ambos del PRO) y con 0,6 el titular del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad.