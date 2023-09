A días de la elección general 2023, una encuesta ilusiona a Massa y pone en alerta a Bullrich

La consultora Circuitos publicó un sondeo con un resultado que genera incertidumbre sobre los números de la candidata a presidente de Juntos por el Cambio. Qué dice sobre el representante de Unión por la Patria.

Una encuesta a nivel nacional de cara a las elecciones 2023 marcó un resultado que ilusiona al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y preocupa a su adversaria de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Un trabajo de opinión pública realizado por la consultora Circuitos a nivel nacional entre el 20 y el 25 de septiembre, señaló que el candidato a presidente con mayor intención de votos es Javier Milei de La Libertad Avanza con un 34,6%.

Sin embargo, el minarquista se enfrentaría a un escenario de balotaje con Massa, ya que el candidato del oficialismo tiene una intención de votos del 31,2%. Un escalón abajo, figura Bullrich con un 24,8%.

Por otra parte, el candidato a presidente de Hacemos por la Patria, Juan Schiaretti, suma un 1,9% de intención de votos, superando por escaso margen a su adversaria del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman, que se queda con un 1,8%.

Tanto el Gobernador de Córdoba como la diputada nacional de la izquierda quedan debajo del voto en blanco, que escala al 2,4% y los indecisos, que suman un 2,2% de los encuestados. Cierran el sondeo quienes no irán a votar, que suman un 1,1%.

Encuesta vs PASO

Si se hace la comparación de la encuesta de Circuitos con el resultado de las PASO, Milei subió respecto a los 29,86% obtenidos en agosto. A diferencia de Massa y Bullrich, el candidato de La Libertad Avanza no tuvo competencia interna.

Massa saca una mayor cantidad de votos en comparación al 27,28% que sacó Unión por la Patria en las primarias, que también incluían los votos del precandidato a presidente Juan Grabois. En esa oportunidad, el ministro de Economía había cosechado un 21,43% y el dirigente social un 5,85%

En el caso de Bullrich, no logra retener la suma de los votos de Juntos por el Cambio en las PASO, que redondeó 28 puntos, en el marco de la competencia con el ex precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta. En esa oportunidad, la ex ministra de seguridad juntó un 16,81%, mientras que el jefe de Gobierno porteño saliente, había reunido el 11,19%.