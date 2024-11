Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este domingo 17 de noviembre

Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte Suprema de Justicia, se refirió al fallo de Casación contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad y señaló que el hecho de que la ex presidenta haya sido mandataria "no hace que su caso sea extraordinario".

En una entrevista que le concedió a La Voz, el magistrado también se refirió a su inminente jubilación, que fue anunciada por el gobierno de Javier Milei. Al respecto, reconoció: "Me sorprendió la forma en la que se anunció mi jubilación, no estaba previsto y no fui notificado previamente".

En tanto, Maqueda destacó que "lo principal es encontrar caminos de diálogo", dejando en claro que es prioritario resolver conflictos institucionales a través de acuerdos y no únicamente en el ámbito judicial. Y agregó: "Hay que encontrar caminos institucionales para resolver los conflictos que afectan a la sociedad". En tanto, subrayó que "hay que garantizar la constitucionalidad y la defensa del federalismo".