Andrés Rodríguez, líder de UPCN, salió a apoyar a Batakis: "Los anuncios son lógicos"

El titular de uno de los gremios de estatales más poderosos respaldó a la ministra de Economía. Ayer, desde ATE y CTA plantearon cuestionamientos.

Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario general adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), se refirió a los anuncios de la ministra de economía, Silvina Batakis. Y la respaldó. Ayer, desde ATE y CTA cuestionaron los anuncios. "Los anuncios de Batakis son lógicos y con sentido común para el momento que vivimos. Habrá que ver que medidas se toman para que las variables económicas se estabilicen lo más posible”, afirmó Rodríguez.

"El plantel de la administración pública nacional es acorde con lo que es el tamaño del mismo. En ningún momento vi que deje sin efecto el pase a planta permanente de quienes ya están ocupando los puestos, previo concurso”. “Esto es prioridad para nosotros y no lo veo vulnerado por la ministra”, aseguró el sindicalista en El Destape Radio. Y agregó: "Nuestra paritaria comenzó en junio y termina en mayo del año que viene".

Asimismo se refirió al salario mínimo vital y móvil: “Es cierto que hay que reunirse para restablecerlo, eso seguro. La CGT se reunió la semana pasada y volverá a hacerlo este jueves para tratar de construir acuerdos". En ese sentido, planteó que "el movimiento sindical siempre ha llevado adelante manifestaciones, lo importante es el contenido" y siguió: “Por eso el contenido debe ser generar una salida armónica de la Argentina y lo más fuerte posible para que la gente que padece necesidades básicas pueda verse en un clima de certidumbre y esperanza”.

Sobre los mensajes de la oposición contra los trabajadores, expresó: “Nosotros no admitimos para nada una reforma laboral. La oposición, lo que tiene que hacer, es comprometerse con políticas de Estado” “Parece que especula con que el gobierno se desbarranque y no es una salida constructiva para la Argentina”.

Concluyó Rodríguez: "Nosotros siempre defendemos la institucionalidad del país. Nosotros creemos que la negociación colectiva del trabajo es el instrumento más idóneo para mejorar salarios y condiciones de trabajo. El debate construye, pero debe construirse a partir del diálogo, donde se logre una síntesis que contenga a todos. El poder se construye con unidad y diálogo”.

Los estatales de ATE y la CTA salieron a cruzar a Batakis tras los anuncios. La ministra anunció este lunes una modificación en el esquema para los empleos estatales al congelar el pase a planta del personal de todos los organismos estatales y dirigenets gremiales vinculados a la CTA mostraron su enojo. Hugo "Cachorro" Godoy, Daniel Catalano, Pablo Micheli y Hugo Yasky fueron algunos de los que se manifestaron.

Godoy (secretario General de ATE y Adjunto de la CTA Autónoma) se refirió a las medidas económicas anunciadas esta mañana por la ministra y señaló que va a impedir avanzar “en una medida que ya venía sumamente demorada” como es el pase a planta de 30.000 trabajadores y trabajadoras, compromiso asumido por el Gobierno en diciembre de 2020 y que a la fecha recién se hizo efectivo para unos 4.000 casos. “Los concursos implican ingresos, y cesar los contratos y nombrar a la misma persona en un cargo concursado en el Estado es un nombramiento, aunque ese trabajador tenga 15 o 20 años de antigüedad. Por lo que es una manera de seguir condenando a miles de trabajadores y trabajadoras a una situación de precariedad laboral, y no cumplir con un compromiso asumido por el mismo Gobierno”, cuestionó Godoy.

Además, advirtió que la medida “impide fortalecer áreas necesarias para promover una mayor capacidad de intervención en la vida económica del país, por un lado para alentar la reactivación, y por otro, para controlar las áreas estratégicas en las que hoy hay un colador del cual se favorecen los grupos más poderosos”. En esa línea, destacó: “Pienso en los puertos, en las áreas marítimas y fluviales, en la Aduana, en las áreas de control financiero para frenar fuga de capitales, y en las empresas del Estado que tiene mejorar su servicio y funcionamiento. Y eso se sostiene gracias al trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras”.

El Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, también presentó críticas y en diálogo con AM 530: “Si llegaran a congelar el pase a planta vamos a entrar en una espiral de conflicto. El pase a planta es parte de la negociación paritaria. Nosotros tenemos a 30.000 trabajadores y trabajadoras que están concursando en este momento, quisiera pensar que lo que plantea la ministra es que no van a contratar gente nueva". Molesto, cruzó: “Yo esperaba ver como iban a bajar la inflación, no cómo iban a generar otra vez la misma instancia de ataque sobre el sector público. Que no jodan, que nos digan cómo se sale del proceso inflacionario y que no nos responsabilicen a nosotros”.