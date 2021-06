Interna en Cambiemos: Carrió quiere ser candidata

El diputado nacional aseguró que el territorio bonaerense es "la madre de las batallas".

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, aseguró este jueves que Elisa Carrió sigue "dispuesta a encabezar la lista de la Provincia de Buenos Aires", con el objetivo de "dar la madre de las batallas" desde Juntos por el Cambio en las próximas elecciones legislativas pensando en la "alternancia" hacia el 2023.

"Lilita sigue dispuesta a encabezar la lista en Provincia", precisó el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, al ser consultado sobre cómo se definirá la cabeza de la nómina del frente opositor, con plazo hasta el 24 de julio. En ese sentido, precisó que los dirigentes de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR tienen varias semanas "para seguir trabajando en las candidaturas en el marco de la unidad", al considerar que "estar juntos" es el planteo "principal "del espacio liderado por Carrió.

"En la Coalición Cívica estamos dispuestos a encabezar la lista de diputados nacionales, armando un buen equipo de candidatos que pueda dar la madre de las batallas", afirmó Ferraro, que llamó a "profundizar la unidad de Juntos por el Cambio y consolidar el equipo para las elecciones de medio término de 2021".

Sostuvo, en tanto, que la titular del PRO, "Patricia Bullrich, no estuvo ayer porque estaba con un tema personal", al justificar la ausencia de la ex ministra en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que tuvo lugar en el Galpón de los Milagros. Ferraro señaló que "seguramente se siga con el nombre Juntos por el Cambio porque es una referencia".

A la vez, salió al cruce del ex presidente Mauricio Macri por haber dicho que la ex gobernadora María Eugenia Vidal pasó de ser "leona" a un "gatito", al afirmar: "No me parece lo más acertado". Además, sostuvo que "la ampliación de Juntos por el Cambio tiene que ser hacia el centro, sin renunciar a la firmeza y contundencia de las ideas", tras recordar que "Macri ha dicho que no tiene pensado ser candidato".

Oficialismo y oposición apuntan a PBA

En exactamente un mes, el próximo 24 de julio, cerca de la medianoche, se conocerán, finalmente, las candidaturas que van a participar de las primarias de cara a las elecciones 2021 legislativas. Hasta entonces, las dos coaliciones que se disputan la primacía vivirán jornadas de rosca intensa mientras se decide cómo van a acomodarse las fichas para la compulsa; el resultado del día de cierre de listas muchas veces resulta más importante que el de la noche en la que se cuentan los votos.

Entramos en terreno de alianzas resbalosas, lealtades puestas a prueba, promesas incumplibles y humo. Ojo. A veces se encuentran pepitas de oro en el barro: si la hiperpolarizada política argentina aún tiene margen para una jugada que cambie el cauce de los acontecimientos, como sucedió en 2019, es ahora, en estos próximos treinta días, cuando sucede.

Ese mismo día dará comienzo la campaña electoral, que incluso en tiempos de pandemia se adelantó unos meses y ya está, en la práctica, en plena vigencia, a juzgar por las reciente declaraciones y los actos y recorridas de oficialistas y opositores (hay quienes dirán que nunca dejamos de estar en campaña, que apenas se modula a veces la intensidad, que en Argentina vivimos en estado de campaña permanente.

Es una hipótesis que no carece de argumentos sólidos). Cabe recordar que el Congreso decidió por unanimidad postergar cinco semanas la fecha de las PASO y de las elecciones generales, como medida sanitaria por única vez para minimizar los riesgos de contagio en pandemia. Así, las primarias finalmente se celebrarán el 12 de septiembre, mientras que la fecha de la vuelta única para elegir diputados en todo el país y senadores en ocho provincias será el 14 de noviembre.