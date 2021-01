La ex diputada nacional Elisa Carrió opinó acerca de la vuelta a las aulas en plena pandemia y expuso a Mauricio Macri al decir que no se pueden tener posiciones ortodoxas y hay que respetar aquello que determinan las autoridades que son las que saben.

"Evoluciona el contagio, evolucionan las muertes. Creo que hoy estamos en una etapa de mucho cuidado, sobre todo las personas que somos de mayor riesgo. No hay que ser indiferente a la pandemia, tenemos que aprender a convivir con la pandemia", sostuvo Carrió en La Nación.

Mauricio Macri había publicado un mensaje en la red social Facebook donde publicó que "abran las escuelas" y arremetió contra el gobierno nacional por sus políticas sanitarias de cuidado.

La diputada fue clara en su argumento contrario a Macri: "lo decidirán las autoridades nacional y las autoridades locales en su momento conforme a las necesidades que tengan en su momento. En Inglaterra se abrieron las escuelas y volvieron a cerrarlas a los dos días. No sé para opinar, pero delego en las personas que saben para opinar".

Carrió además expuso a Macri al decir que se debe ser respetuoso de la situación: "Depende de la zona, depende de los contagios, porque por ahí el chico no tiene síntomas, pero tiene una abuela de 70 años. Yo no me animo a opinar con un criterio ortodoxo cuestiones de las que yo no sé".

La ex diputada afirmó que las clases deberían volver a ser presenciales pero según la zona y dependiendo de los contagios.

Macri: "Abran las escuelas"

El ex presidente Macri reapareció públicamente el jueves para exigir que vuelvan las clases de manera presencial (lo que llamó "abrir" las escuelas pese a que está abiertas), luego de la insistente campaña de Juntos por el Cambio primero contra la cuarentena y luego contra la campaña de vacunación contra el coronavirus. Poniéndose en papel de defensor de la educación y también de las libertades individuales, el ex presidente de la Nación compartió un extenso texto en su cuenta de Facebook al que tituló: "Abran las escuelas".

El Gobierno recientemente delegó en las provincias la responsabilidad de definir si tienen clases virtuales o presenciales, según la situación epidemiológica en cada distrito. Desde la Casa Rosada y el Ministerio de Educación se remarca la necesidad de que haya una circulación baja del coronavirus para que la vuelta a las aulas (no a las clases, que prosiguieron en pandemia) sea seguro y para eso se han tomado medidas que Juntos por el Cambio ha tratado de boicotear insistentemente.

En el comunicado, Macri se sumó a la discusión, que viene de hace tiempo ya, sobre las diferencias a la hora de decidir si los chicos volverán a las clases de manera presencial en febrero o marzo. El ex mandatario marcó que "las definiciones sobre la apertura de las escuelas aún siguen sin resolverse" y dijo que actualmente "todo está permitido salvo el ingreso de nuestros chicos a las aulas"