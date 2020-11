Elisa Carrió defendió a Marcos Peña y dejó mal parado a Macri

Elisa Carrió se presentó en el piso de La Nación + y, fiel a su estilo, retomó sus críticas hacia buena parte de la política argentina. Durante la entrevista pasó por varios temas, desde su relación con el ex presidente Mauricio Macri y con Juntos por el Cambio, hasta su opinión en contra de la vacuna Sputnik V.

“Con Macri tomamos una decisión política hace mucho tiempo. Yo debo ser la persona que más acompañó la presidencia de Macri, porque fui la única que hizo campaña cuando nadie lo hacía desde marzo hasta octubre (del año pasado) que salió de la presidencia", sostuvo la ex diputada al comienzo de la entrevista. Además, reconoció que ella "no cree en las reelecciones" y dijo que igualmente, Macri quería reelegir y se lo respetó.

Según Carrió, Marcos Peña "era el único que frenaba a Macri en sus posiciones más extremas"

A su vez, Carrió se tomó varios minutos para defender al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien llamó “mártir”: “Todo el mundo cree que Marcos Peña fue un pésimo jefe de Gabinete, y es mentira. Peña es decente y no pagaba a periodistas. Además defendió a Macri en el Congreso y corrió al PJ como nunca. Era el único que frenaba a Macri en sus posiciones más extremas. La interna la tenía con quienes querían manejarle todo a Macri, que eran (Rogelio) Frigerio y (Emilio) Monzó”.

La ex diputada habló sobre cómo la veían en el interior de Juntos por el Cambio y fue contundente: “Todos me usaron, porque piensan que soy una gorda para ser usada, que en tiempos no electorales estoy equivocada y en tiempos electorales me convierto en la reserva moral de la Nación. Por eso, yo dependo del amor de una sociedad, de mi conciencia y de Dios”.

Carrió sobre el aborto

Con respecto a la presentación del proyecto de ley para la legalización del aborto en Argentina, que se espera que se concrete en las próximas semanas, Carrió opinó: "La ley de aborto se pone en extraordinarias para tapar el impuestazo que se viene". Recordemos que la ex diputada votó en contra del proyecto en 2018, sostuvo que es "un dilema personal que no pude resolver ni antes ni ahora" y, en su momento, comparó al aborto con la venta de órganos.

La vacuna Sputnik V

"No se pongan ninguna vacuna que no venga de un país democrático". La conductora, Laura Di Marco, le consultó si pensaba ponerse la vacuna y la ex diputada dijo que sí, pero que no la de Rusia porque "no pasa esos controles" y que es una "desesperación de Cristina": "La inteligencia rusa esta directamente ligada con Cristina".

El futuro de Lilita Carrió

"No voy a ser candidata. Dependo de mi consciencia, no de los votos. Muchos me respetan por mi coherencia", aseguró Carrió. Además, sostuvo que las personas "la respetan por la coherencia", sin embargo remarcó: "Ya no puedo estar en esa Cámara de Diputados porque es insalubre". Y se refirió a cómo afectó su salud la actividad política a causa del estrés.

Sobre sus futuros proyectos, contó que el próximo 10 de diciembre lanzará su marca de ropa para mujeres con talles grandes y también presentará 18 libros de mil páginas sobre sus 25 años de vida política. "También estoy con coaching espiritual. Sé mucho de budismo, taoísmo, judaísmo, cristianismo y estudié mucha filosofía", agregó y contó que piensa enseñar en universidades.