El insólito mensaje de Carrió sobre una posible "reconciliación" con Cristina

La ex diputada habló sobre la "reconciliación y el amor" e hizo referencia a las diferencias que mantiene con Cristina Kirchner.

La conductora de la Coalición Cívica y parte de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, bregó para que exista la "reconciliación" en el país y habló sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner al aclarar que con ella "nunca" se peleó.

Más allá de sus diferencias con el oficialismo, la ex diputada planteó que su “misión” es lograr “reconciliarnos entre todos”. “Tengo buena relación con algunos chicos del kirchnerismo, en el fondo uno los quiere, lo que uno no quiere es que le falten el respeto”, aclaró en una entrevista en TN.

En esa línea, propuso “sentarse y decir que el amor es superior a la ideología”. Ante esas definiciones, Morales Solá le consultó si se pueden superar las diferencias con Cristina Kirchner, a lo cual, Carrió replicó que “nunca” se peleó con la vicepresidenta: “Hice las denuncias de corrupción que tenía que hacer”. Pero advirtió que “no se puede dialogar con una persona que no ama”.

Acto seguido, lanzó: "Ella sufrió porque amaba a Heidegger (sic) que estaba en el partido nazi, entonces en uno de sus escritos mas importante, ella decía que después de lo que pasó, el genocidio, ella seguía amándolo a Heidegger. Era un dilema personal". Y planteó: "Tenemos que recuperar la fe en nosotros, no es con Cristina, es con el vecino, es con tu familiar porque todos pasamos el mismo dolor".

"Yo ya no habla de patria porque esta demasiado degastada, pero la Argentina es nuestro hogar, aunque nuestros hijos se vayan, siempre la argentina va a ser nuestro hogar", enfatizó.

Asimismo, Carrió insistió: "El esfuerzo que pido a todos, más allá de la política, yo digo que la humanidad, nos pide cierta humillación, a bajarnos de posiciones y rescatar en todo el amor porque hay mucha gente que se ha amado de distinta forma".

"Si cada uno empieza una instancia de conciliación... lo posible fue posible y no hay otra salida para el mundo más que reconciliarse con el amor. Yo estoy fuera de la política, pero muy en la política, pero creo que esa política de casa por casa, lugar por lugar, el esfuerzo del amor lo hacemos, si nos alejamos de Venezuela, de Cuba, que no queremos ser prisioneros de nadie, ni Rusia, ni China, queremos ser una nación libre, plural y lo podemos hacer", concluyó la ex legisladora con un discurso de tinte espiritualista.