Carrió, polémica: "Podes tener un amigo delincuente"

Para explicar su rechazo al diálogo con Massa, la ex diputada lanzó un sincericidio.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, intentó frenar el diálogo que busca el gobierno nacional a través de Sergio Massa con referentes de la oposición para pagar la deuda al FMI. En ese momento pronunció un sincericidio que pasó desapercibido en la mesa macrista del programa de Jonatan Viale en La Nación +.

"Vos podés tener un amigo delincuente", reconoció Carrió, quien luego intentó enmendar su frase: "Llega un momento en que si tenés una función pública, tenés que perder la amistad".

Frente a Jonatan Viale, la ex diputada luego agregó: "Es decir si vos tenés un amigo con el que está todo bien, que cenas, pero en un momento te mata a tu mujer y tu amigo, en ese momento decís che vos estás en el narcotráfico".

Carrió pidió en medio del programa que la candidata a diputada por Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no se presenten al diálogo con Massa.

La furia de Carrió con Cambiemos: "¿Tienen moral o no la tienen?"

Hace dos días, Carrió amenazó a sus compañeros de Juntos por el Cambio que no permitirá un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en referencia al llamado al diálogo que el gobierno nacional busca con la oposición para después de las elecciones 2021. "Yo les pregunto si tienen moral o no la tienen", acusó Carrió a sus propios compañeros de alianza electoral.

"Tenemos que manejar el parlamento y manejar los límites. Y evitar los pactos espurios", afirmó Carrió sin que el periodista Joaquín Morales Solá le preguntara. La ex legisladora siguió sin dar nombres pero amenazando que no permitirá que Juntos por el Cambio haga acuerdos con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

"Esto de blanquearlo a Massa me parece atroz y si algunos son muy amigos de Massa, yo les pregunto si tienen moral o no la tienen. Sino lo invito al Gordo Valor en mi casa y digo que soy amiga del Gordo Valor de toda la vida. Yo lo que digo es que si tengo al Gordo Valor en mi casa, a mí qué me iban a decir, que soy tan delincuente como el Gordo Valor", afirmó Carrió.

La ex diputada sostuvo que no quería dar nombres aún de los legisladores que aceptarían sentarse con Sergio Massa para arribar a un acuerdo político para sacar adelante la Argentina. "Que le caiga el sayo a quien le quepa", lanzó en Todo Noticias (TN).