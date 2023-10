Qué tramites no puedo hacer si no voto en las elecciones de octubre 2023

No votar sin justificación conlleva sanciones económicas, la inclusión en el Registro de Infractores al deber de votar y la inhabilitación para ocupar cargos públicos y realizar gestiones oficiales.

El voto es un pilar fundamental de cualquier democracia, y en Argentina, es obligatorio para las personas mayores de 18 años y menores de 70. Sin embargo, a veces surgen situaciones que impiden a los ciudadanos acudir a las urnas en el día de las elecciones. ¿Qué sucede si no votás en las elecciones de octubre de 2023? En este artículo, te explicamos las consecuencias y qué trámites no podrás realizar si no cumplís con tu deber cívico.

Multas y registro de infractores

En Argentina, el voto es una responsabilidad ciudadana. Si no votás y no podés justificar tu ausencia ante la Justicia Nacional Electoral, te enfrentarás a una serie de consecuencias. La más inmediata es el pago de una multa económica. El monto de esta multa varía en función de tu historial de infracciones electorales:

$50 si no tenés infracciones previas sin regularizar.

$100 si tenés una infracción previa sin regularizar.

$200 si tenés dos infracciones previas sin regularizar.

$400 si tenés tres infracciones previas sin regularizar.

$500 si tenés cuatro o más infracciones previas sin regularizar.

Además de la multa, aquellos que no paguen esta sanción quedarán registrados como infractores al deber de votar. Esta inclusión en el Registro de Infractores conlleva consecuencias adicionales.

Inhabilitación para cargos públicos y gestiones oficiales

La sanción de no votar no se limita a lo económico. Quienes no voten y no justifiquen su ausencia no podrán desempeñar ningún cargo público durante los tres años siguientes a la elección. Esto significa que no podrás ocupar puestos en organismos estatales, provinciales, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, durante un año, aquellos que no paguen las multas no podrán realizar gestiones ante organismos estatales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto incluye trámites esenciales como la obtención del pasaporte y otros servicios gubernamentales.

Excepciones para no votar

Es importante comprender las excepciones que permiten no votar y los procedimientos necesarios para justificar una ausencia legítima.

A pesar de las obligaciones electorales, existen situaciones en las que no se espera que los ciudadanos voten. Estas son las excepciones reconocidas por la legislación electoral argentina:

Más de 500 kilómetros : si te encontrás a más de 500 kilómetros del lugar donde debes sufragar, se considera un motivo razonable para no asistir a votar.

: si te encontrás a más de 500 kilómetros del lugar donde debes sufragar, se considera un motivo razonable para no asistir a votar. Enfermedad o fuerza mayor : si estás enfermo o incapacitado para asistir a la mesa de votación debido a razones de fuerza mayor, esta situación debe ser comprobada por médicos del servicio de sanidad nacional.

: si estás enfermo o incapacitado para asistir a la mesa de votación debido a razones de fuerza mayor, esta situación debe ser comprobada por médicos del servicio de sanidad nacional. Personal de servicios públicos : si sos parte de una empresa de servicios públicos y debés cumplir funciones que te impidan asistir a los comicios, tu empleador o su representante legal debe comunicar al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con al menos 10 días de anticipación a la fecha de la elección.

: si sos parte de una empresa de servicios públicos y debés cumplir funciones que te impidan asistir a los comicios, tu empleador o su representante legal debe comunicar al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con al menos 10 días de anticipación a la fecha de la elección. Juez o auxiliar de la justicia: si sos juez o auxiliar de la justicia y debés asistir a tu oficina y mantenerla abierta por disposición del Código Electoral Nacional, estás eximido de la obligación de votar.

Justificación de la ausencia

Si tenés una razón válida para no votar y deseás evitar las multas y otras sanciones, es esencial seguir los procedimientos adecuados. En caso de no poder asistir al establecimiento de votación, debés dirigirte a la comisaría más cercana y solicitar una certificación escrita que justifique tu ausencia. Posteriormente, deberás presentar esta documentación en el Juzgado Federal con Competencia Electoral de tu distrito dentro de un período de 60 días.

Si no podés justificar tu situación, estarás sujeto a las multas mencionadas y a la inhabilitación para ocupar cargos públicos y realizar trámites gubernamentales durante los próximos tres años después de la elección.