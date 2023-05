Gioja pidió a la Corte que San Juan pueda votar: "Se deben dejar de joder"

El precandidato a gobernador de San Juan apuntó contra la Corte y también contra la insistencia de Uñac para participar de los comicios.

El diputado nacional, exgobernador y precandidato al cargo en San Juan, José Luis Gioja, pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que se pronuncie sobre "la cuestión de fondo" en relación a la medida cautelar que suspendió las elecciones de gobernador y vicegobernador en esa provincia, que debían celebrarse el 14 de mayo pasado. "La Corte se debe dejar de joder", lanzó al solicitar una resolución sobre el planteo que objeta la reelección del gobernador Sergio Uñac, a quien atacó por ir contra la constitución provincial.

En diálogo con radio AM750, el dirigente manifestó: "Le pedimos a la Corte que defina la cuestión de fondo y levante la suspensión de la elección en San Juan. Esos comicios se desguazaron porque se pudieron votar el resto de las categorías y la ciudadanía tiene pendiente votar para designar a un Gobernador". Y apuntó: "La Corte se debe dejar de joder y permitirnos a los sanjuaninos concurrir a las urnas".

Con respecto a la polémica con Uñac, Gioja, quien lanzó su precandidatura a gobernador en enero pasado, citó al Art. 175 de la Constitución provincial y sostuvo que ésta propone "dos reelecciones, tanto para gobernador como para vice". En ese sentido, especificó: "Uñac fue electo como vice mío en 2011, electo como gobernador en 2015 y reelecto en 2019... Entonces no hay que darle muchas vueltas al asunto, hay que hacer la cuenta".

Por su parte, se refirió al caso de la provincia de Tucumán -que se encontraba en la misma posición- y comparó ambos casos. "El gobernador (Juan Manzur) que iba de candidato a vicegobernador renunció a su candidatura para facilitar las cosas, pero en San Juan, Uñac resiste y dice que no y que tiene derechos, pero en verdad no los tiene", sostuvo.

Más allá de su cruce directo a Uñac, Gioja aclaró que cuestiona la forma de proceder de la CSJN ya que "no respeta la autonomía". Y sobre el cierre, reclamó: "Hoy, la Corte nos tienen en ascuas y no sabemos cuándo vamos a votar. Por eso, el problema más grave es que hace lo que quiere y cuándo quiere que eso pase. No se pueden pasar por el traste la autonomía provincial y tener en vilo a los habitantes de San Juan. La Corte está queriendo demostrar que son poderosos y que pueden hacer lo que quieren. Que nos dejen votar".