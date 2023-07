Elecciones 2023: sigue la caída de Milei y en San Juan sus candidatos no llegaron al 4%

El desempeño de los dirigentes del libertario que fueron por la gobernación sanjuanina y que él no apoyó.

Los candidatos a gobernador de San Juan por el espacio de La Libertad Avanza (LLA) que encabeza el precandidato presidencial Javier Milei no llegaron al 4% de los votos. Si bien el espacio del libertario buscó despegarse de candidatos provinciales, en la elección de este domingo hubo tres boletas en las que apareció Milei. Con más del 76% de las mesas escrutadas, el espacio Desarrollo y Libertad que llevó tres candidatos cosechó un 3,77% de los votos. En esta elección, bajo la ley de Lemas, quién más votos obtuvo fue Agustín Ramírez, superando a Paola Miers y Yolanda Agüero.

Previo a la elección sanjuanina, desde La Libertad Avanza salieron a aclarar que el espacio que lidera Milei "no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan del próximo domingo, ni le brinda el respaldo a ningún candidato". Mensaje idéntico se envió previo a los comicios en Córdoba y Formosa.

Desde La Libertad Avanza anunciaron que desistieron de respaldar a dirigentes que no garanticen buenas performances electorales, para priorizar el proyecto presidencial. Sin embargo, las boletas de los tres candidatos sanjuaninos tuvieron colores e imágenes asociados al dirigente libertario.

Más allá de esto, los candidatos "oficiales" no garantizaron buenas elecciones. Las derrotas van desde un piso de 3 puntos del negacionista Ricardo Bussi en Tucumán hasta un techo de casi 16 de Martín Menem en La Rioja.

Los candidatos blue de Milei

Pese al requisito de exigirle buenos resultados a quienes compiten por la gobernación, para no asociar a Milei a una derrota, dirigentes que apoyan a Milei compiten en elecciones provinciales, pese a no contar con la "chapa" libertaria.

En la última elección de Córdoba, fueron por la gobernación Agustín Spacessi y Rodolfo Eiben. Para la elección a intendente de Córdoba Capital está anotada la dirigente Verónica Sikora. Todos respaldan a Milei y utilizan logos y tipografias similares.

Según señalaron desde el entorno de Milei, la lista de Spacessi y Sikora "se la impugnó", pero "la Justicia cordobesa no dio la razón y permitió que se use, porque en 2021 también se había usado una boleta similar que no habia sido reconocida por Milei".

De todos modos, Spacessi no llegó al 3% y Eiben arañaba el 0,5%. Mientras tanto, esta semana, el nombre de Sikora saltó a la plana nacional por unas repudiables declaraciones sobre la hija del candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez. Luego, la libertaria tuvo que disculparse.

Las próximas candidaturas a gobernador de Milei - con la chapa de Milei- son las del empresario César Treffinger en Chubut - que, pese a que se puso en duda la validez de la postulación, fue aceptada por la justicia electoral-; Ramiro Marra en la Ciudad de Buenos Aires, Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires y el propio Etchevehere en Entre Ríos.