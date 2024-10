Apareció una llamativa foto en la Casa Rosada a favor de la candidatura del republicano Donald Trump para las elecciones presidenciales del próximo martes 5 de noviembre. La imagen fue tomada en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, quien estaba reunido con el diputado provincial Agustín Romo y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, junto a universitarios libertarios.

Arriba de la mesa en la reunión había varios elementos: libros, cigarrillos, dinero, celulares, bebidas energizantes y en primer plano de la escena se ve una gorra roja que reza "Trump 2024".

El Gobierno había decidido no entrometerse en las elecciones norteamericanas. "Nosotros nos alineamos a Estados Unidos, más allá de su gobiernen los demócratas o los republicanos", repite Javier Milei una y otra vez en las últimas entrevistas.

Hace semanas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho que la administración libertaria "no va a tomar posición", respecto a la elección que se dirimirá entre Trump y la demócrata, Kamala Harris. "La postura que tenemos con Estados Unidos es independiente de quien gane las elecciones. Lo ha dicho el Presidente en innumerables oportunidades, no va a hablar de ese tema, más allá de sus preferencias personales que pueda tener, no va a tomar posición. No va a pasar eso, ni en esta elección, ni en ninguna otra», insistió.", dijo Adorni.

Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump se dio un baño de masas racista y extremo en el Madison Square Garden

Estados Unidos entró en la recta final de la campaña presidencial y, el domingo, el ex presidente y candidato republicano Donald Trump reveló cuál será su estrategia en estos últimos días hasta el martes 5 de noviembre: radicalizar al extremo su discurso y su entorno, y abandonar los frenéticos recorridos por los estados y los condados que podrían definir los comicios. A solo nueve días de ir a las urnas, llenó el mítico Madison Square Madison, en Manhattan, un distrito que hace décadas vota demócrata para Presidente y donde los republicanos ya ni se gastan en hacer campañas. Se rodeó de dirigentes, empresarios y cómicos que desplegaron discursos abiertamente racistas y agresivos, que el mismo replicó en un discurso, por momentos errático, de 40 minutos.

Trump, una celebridad de Nueva York durante décadas, esperaba utilizar el evento en el icónico escenario para presentar su argumento final contra la demócrata Kamala Harris, a pesar de que el estado respaldó por última vez a un candidato presidencial republicano en 1984. El ex presidente habló repetidamente sobre sus planes para detener la inmigración ilegal y deportar a los inmigrantes que describió como "criminales viciosos y sedientos de sangre" si gana las elecciones del 5 de noviembre. "El primer día lanzaré el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos", afirmó. "Rescataré todas las ciudades y pueblos que hayan sido invadidos y conquistados".