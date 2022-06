Cristina Kirchner felicitó a Gustavo Petro por su triunfo en las elecciones en Colombia

La vicepresidenta de la Nación le envió un alentador mensaje al nuevo Presidente electo en Colombia. Además, enfatizó que este triunfo servirá para "suturar las heridas de tanta tragedia".

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se manifestó en sus redes y felicitó a Gustavo Petro por su triunfo en la elecciones colombianas este domingo. En su comunicado, la expresidenta relató que estos resultados servirán para "suturar las heridas de tanta tragedia".

A través de su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner contó cómo fue el momento en el que se enteró en que Petro había sido electo como Presidente de Colombia y manifestó su emoción por los resultados. "19:50 hs aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia", empezó por escribir la vicepresidenta.

Posteriormente, Kirchner añadió: "Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: 'Hola presidente…'. Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía). Se lo dije y se rio, estaba emocionado, yo también. 'Ahora a construir la paz' me dijo. Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia".

Por último, Kirchner sentenció con un mensaje para animar a Colombia y celebrar el triunfo del Pacto Histórico. "¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!", concluyó.

El senador y exalcalde bogotano Gustavo Petro es el nuevo presidente electo de Colombia, según los resultados del preconteo oficial de la segunda vuelta de hoy, en la que derrotó a Rodolfo Hernández.