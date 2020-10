Migración Bolivia retuvo el viernes por la noche de forma ilegal al diputado Federico Fagioli. El legislador del Frente de Todos es miembro de la Misión de Observación del Congreso Argentino durante su arribo al aeropuerto de El Alto y será veedor internacional en las elecciones de Bolivia durante el próximo domingo.

Desde el Estado Plurinacional, en diálogo con El Destape Radio, el legislador se refirió al momento que le tocó vivir al llegar: "Entramos normalmente a Bolivia por Cochabamba, donde no hubo ningún problema pero en La Paz no me dejan entrar". Y agregó: "Hubo una orden directa del ministro Murillo, que dijo que lo único que le esperaba a la comitiva argentina es terminar tras las rejas o terminar deportado".

En relación a lo que fueron a realizar, junto a Leonardo Grosso y Paula Penacca, explicó: "Somos parte de la comitiva oficial que fuimos invitados por el Senado de Bolivia a ser veedores oficiales del proceso electoral de mañana". Pero dejó en claro: "Es una elección en el marco de un gobierno de facto, con todo lo que eso implica".

Además, el diputado Fagioli contó que, al llegar, le dijeron que "no era bienvenido" y que "tenia que volver a mi país". Con respecto al momento vivido, agregó: "Quisieron hacerme firmar una declaración donde decía que yo había cometido delitos de lesa humanidad y trata de personas. Obviamente me negué. Como no quise firmar, me quisieron llevar por la fuerza, me quisieron arrastrar y meterme en un auto que no estaba identificado, no sabía a donde nos iban a llevar y todos sabemos lo que significa eso".

Por último, el representante del Frente de Todos remarcó la "viralización del conflicto" y las gestiones realizadas por la OEA y los compañeros y compañeras del Gobierno de Alberto Fernández que ayudaron a resolver el conflicto. Tras el hecho angustiante, sentenció: "Fue un ataque a la democracia, a la transparencia, a nuestro país y deja en claro que este es un gobierno de facto".