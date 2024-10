Tras el fracaso del acto de Karina en Tucumán, el Gobierno define la campaña de 2025: todo redes y sin territorio

El Gobierno define la estrategia de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas 2025. Si bien falta tiempo para que los libertarios definan si hacen una alianza en todo el país con el PRO, en la Casa Rosada pretenden ir hacia una campaña como la de 2023: sin territorio y todo redes.

Los campañólogos de La Libertad Avanza creen que no hay que exponer al Presidente en recorridas por el país. "A Milei, si le preguntás los nombres de tres ciudades de Misiones, no llega. Conoce dos nada más", describen en broma en Balcarce 50 ante El Destape sobre lo poco que el mandatario sabe de Argentina. "Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hizo la política siempre. Como siempre. No vamos a repetir lo que hicieron los dos últimos gobiernos con sus 'planes platita'", expresó a este portal uno de los asesores del Presidente.

Mientras el Gobierno piensa en la campaña de 2025, la hermana del Presidente, Karina Milei, recorre diferentes provincias del país para instalar el partido a nivel nacional. El viernes dejó imágenes preocupantes. Como presidenta del partido, Karina encabezó un acto junto al presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete que quiere ser gobernador tucumano: Lisandro Catalán. El evento en el Club Central Córdoba dejó fotos y videos vacías. No hubo más de 300 personas.

Desde el lanzamiento del partido a nivel nacional hubo tres actos de Karina Milei: Parque Lezama, La Plata y Santiago del Estero. Por ahora, los actos fueron de muy baja convocatoria. En el Gobierno por ahora no les preocupa. Quieren dejar atrás lo analógico. Van a apostar todo en 2025 a lo virtual. En eso se enmarca también la guerra de Milei contra Clarín.

En Casa Rosada creen que la guerra de Cristina Kirchner terminó mal. "Pero al kirchnerismo todo le salió mal", dice una persona clave del entorno del Presidente. Y explicó ante El Destape: "¿Cuándo fue la guerra de Cristina contra Clarín?", se preguntó. La respuesta es 2008, tras el conflicto con el campo. Y volvió a lanzar una pregunta retórica: "¿Cuándo salió a la venta el primer iPhone?". Fue en 2007. "Bueno, el mundo cambió". Un mensaje directo de los libertarios para el grupo de medios.

Karina, por ahora no

En el Gobierno no hay una persona que no repita lo mismo ante la pregunta de si Karina Milei será candidata en 2025: "No hay manera". Así descartan absolutamente todas las fuentes consultadas que la hermana del Presidente pueda ir en una lista el año que viene en las elecciones. "Se tira abajo de un tren antes de ser candidata Karina", le dijo a El Destape una persona que la frecuenta casi todo el día todos los días. "No tiene deseo de pertenecer a la clase política", describió.

Según cuentan en la Casa Rosada, "Karina está haciendo cosas que si fuera por ella no haría". ¿Y no hay una mínima chance de que sea candidata? "No. Salvo esa misma vocación de servicio que tiene, si llegado el caso la llevara a tomar una decisión que no le guste", dijo tajante un asesor de Milei.