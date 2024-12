El clima de paz y amor que se transmite en las fiestas de fin de año no llegó al vínculo entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En el último fin de semana del año, mientras el 2024 pasa a la historia y el 2025 ya asoma por el horizonte, los todavía dirigentes del PRO reavivaron su feroz interna y esta vez se cruzaron muy duro por la fuga de presos en la Ciudad de Buenos Aires. El territorio porteño es el escenario que buscarán disputar en las próximas elecciones sean o no candidatos.

“Mentirosa”, “Cadáver político”, “Mediocre”, “Ejemplo del fracaso”, “Tibo”, “Con vos, todo es posible, menos la coherencia” y “Disfrutá en Disney” fueron algunas de las acusaciones y chicanas que se lanzaron los últimos precandidatos presidenciales del PRO. Ambos arrastran una relación irreconciliable desde esa campaña y El Destape pudo corroborar que detrás de cada tuit estuvieron los propios protagonistas. Segundos afuera.

Cada palabra fue elegida por ellos mismos, apenas recibieron la colaboración de asesores cercanos. El ex Jefe de Gobierno escribió la base de cada mensaje, que era supervisado por un equipo de comunicación del que forma parte Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Mauricio Macri y hoy integrante del Movimiento al Desarrollo, el think tank de Larreta. Un estilo poco esperable de alguien que hace culto de las formas. “Se hinchó las pelotas y va a responderle todos los palos a Patricia”, reconocieron en su mesa chica.

En el entorno de la ministra de Seguridad quedaron sorprendidos por el tono de la réplica y confiaron a este medio que ella misma redactó cada tuit “porque es calentona” y le enojó que la trate de “mentirosa”. Aunque entre los que la rodean no hubo consenso en la escalada porque consideran que en estas fechas “la gente está en otra” sintonía.

Bullrich pegó donde a Larreta le duele: la gestión

No es la primera vez que se cruzan, pero esta vez el disparador fue la construcción de un complejo penitenciario federal en Marcos Paz para trasladar los presos de la cárcel de Devoto y varios detenidos en comisarías de la Ciudad. Todo en el marco de distintas fugas de detenidos, en especial la última cuando 17 lograron escapar de una alcaidía en Liniers. Por este episodio, Macri removió a la cúpula de la Policía de la Ciudad.

Bullrich raspó primero. La ministra de Seguridad lo acusó de abandonar la construcción de un complejo penitenciario que estaba acordado desde 2018, mientras que Larreta asegura que el mismo se debe finalizar con fondos nacionales y le tiró la responsabilidad a ella y Milei. El objetivo de Bullrich fue pegarle a Larreta en donde más le duele a Larreta: la gestión. Es el pilar sobre el que se apoya Larreta para defender sus ocho años como Jefe de Gobierno y una bandera que flameará a lo largo del próximo año si decide jugar en la elección.

Larreta ve sintonía entre Bullrich y Macri

Patricia Bullrich está encolumnada detrás de Javier Milei. Los tres legisladores que le responden, encabezados por Juan Pablo Arenaza, votaron en contra del Presupuesto, el Código Urbanístico y el fuero laboral e hicieron costosa la aprobación que consiguió Jorge Macri. Días después, el pase de Diego Kravetz a las filas de las Fuerzas del Cielo llevó a que el Jefe de Gobierno sumara al bullrichista Ezequiel Daglio como Secretario de Seguridad.

Ese guiño fue seguido por un respaldo de Macri a Bullrcih por el cruce con Larreta por la cárcel. En una entrevista con LN+ anoche, el jefe de Gobierno aseguró que los fondos para su realización estaban y dejó en claro que para Larreta no estaba entre sus principales objetivos: “Dinero tenía porque otras cosas se hicieron, pero siempre en la gestión uno define prioridades". Larreta, sin nombrarlo, le contestó en X: "Si los fondos estaban, ¿entonces por qué se perdió un año sin poner un solo ladrillo? No discutamos más. ¡Terminen la obra!".

Cerca de Larreta ven ese nombramiento y esa frase como parte de un acuerdo, que la ministra devuelve con críticas hacia él para pegarlo con las fugas y así evitar cuestionar la actual gestión macrista. “A Jorge que se hable una posible candidatura de Horacio le molesta y a Patricia no le conviene que a Horacio le vaya bien. Por eso lo sale a raspar”, especularon cerca de Larreta por la intención de ensuciar su gestión con sospechas de corrupción.

El desdoblamiento que decretó Jorge Macri la semana pasada también juega en esta nueva escalada. Independientemente con qué bando del PRO se hable, hay coincidencias en que el gobierno nacional está muy bien posicionado para la elección nacional, en la que se elegirán tres senadores y 13 diputados.

En el campamento de Larreta están convencidos que será una victoria de La Libertad Avanza. Como candidatos del oficialismo suenan Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Cerca de la ministra aseguraron que ella no está buscando posicionarse de cara al 2025 y le confiaron a este medio que “está cómoda donde está”.

“Horacio legislador”

Mientras el bullrichismo creen que Larreta “está en un no lugar”, en el larretismo hacen otra lectura. Si es un “cadáver político”, como la propia ministra lo define, no encuentran explicación a los insultos y el tiempo que le dedican las tropas oficialistas -lo llaman “los Gordo Dan de la vida”- en redes sociales.

De no haber acuerdo con Milei, por parte del oficialismo porteño dejan trascender los nombres de María Eugenia Vidal y Waldo Wolff para la nacional. Mientras que Larreta todavía no define, en su equipo dejan trascender que si juega en la nacional por fuera del PRO y Leandro Santoro mantiene un 30% de los votos; el oficialismo puede quedar tercero o hasta cuarto.

"Qué bien Horacio", transmitieron desde el entorno de Macri por el cruce Larreta-Bullrich.

Pero el desdoblamiento dejó abierta otra ventana. ¿Y si Larreta va como legislador? Otra versión que circula en el larretismo como variante según como se presente el escenario en los próximos meses. Larreta ve la gestión de Macri deslucida y en el verano, además de estar por Mar del Plata y Pinamar, piensa seguir recorriendo barrios en los que resaltará obras que hizo cuando administró la Ciudad para poner en valor su gestión. competir. “Todo está por conversar. Los nombres propios juegan. Imagínatelo como legislador pensando en el 2027. No descartamos nada”, deslizó un operador larretista.

Larreta especula con poder arrastrar el “voto blando” del PRO, pero del lado de Bullrich le bajan el precio a esa hipótesis. “No existe. Lo poco que hay de eso, lo tiene Mauricio. Es gente que añora a la imagen de él y Juliana Awada en el G20”, apuntaron en referencia a la ceremonia para agasajar en 2018 a los líderes mundiales y en la que el por entonces Presidente se mostró emocionado desde el palco del teatro Colón.

El cruce entre Larreta y Bullrich fue leído por Mauricio Macri. Y según supo El Destape, el ex Presidente le hizo hacer llegar a quien fuera su Jefe de Gabinete en sus años al frente de la Ciudad su satisfacción por la vehemencia en las respuestas contra la ministra, con quien está molesto desde que se mostró leal a Milei y se sumó al Gabinete sin el acuerdo del partido. “Qué bien Horacio”, transmitieron allegados al titular del PRO. Larreta no habla con Macri desde febrero pasado, cuando fue tanteado para formar parte de la mesa Ejecutiva del partido.

Otro que también leyó el cruce y aprovechó para tener protagonismo fue Manuel Adorni. El vocero presidencial se atrevió a celebrar los dichos de la ministra lanzando una fórmula presidencial: “Adorni - Bullrich 2031”. Tras dar por sentado que Milei se quedará dos mandatos, puso a la ministra como candidata a vicepresidente y con mucho amor propio se colocó él mismo como candidato a Presidente. En la mesa chica de Bullrich ese gesto no gustó y lo consideraron apresurado además de inapropiado. “Está con chiche nuevo y esto de largo aliento”, cuestionaron.