Jorge Macri convocará a las elecciones en CABA en julio y suma una vocera halcón

Este viernes, Jorge Macri anunciará el desdoblamiento de elecciones locales de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires al tiempo que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para que se trate en sesiones extraordinarias la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En lo formal, la decisión de desprenderlas de la nacional buscará llevar la discusión electoral al plano local, mientras que suprimir las primarias se hablará de un ahorro del gasto. Pero en términos políticos, impulsa esa situación la tensión con La Libertad Avanza (LLA) y el riesgo de que Javier Milei avance sobre el territorio que Mauricio Macri busca cuidar y robustecer de bancas propias. En paralelo, el jefe de Gobierno suma como vocera mediática a una dirigente muy cercana al ex Presidente para defender la gestión actual.

Como había anticipado El Destape semanas atrás, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizará el desdoblamiento de las elecciones locales; lo que implicará la separación de las elecciones en este distrito de las nacionales legislativas previstas para el 2025. La intención de Macri es que se vote en julio y si no se consigue suspender las PASO, éstas podrían ser entre fines de abril y principios de mayo. La Ciudad tendrá que elegir quiénes ocuparán las 30 bancas que se pondrán en juego en la Legislatura, además de los comuneros.

"Las elecciones serían en los primeros días de julio", confiaron desde la mesa chica del alcalde porteño. La fecha todavía no está definida aunque sí el mes y la novedad será confirmada este viernes por ser la fecha límite para convocar a elecciones. La medida será acompañada de un proyecto para suspender las PASO porteñas. Desde la sede de Uspallata le aclararon a este medio que la decisión que deberá ser discutida y aprobada antes del primero de marzo, fecha límite para la modificación de las normativas electorales.

La determinación de Jorge Macri se suma a las nuevas dinámicas políticas que implementaron distintos gobiernos provinciales para evitar la coincidencia de fechas entre las elecciones locales y las nacionales. Una forma de resguardar el territorio, algo que el PRO necesita para robustecer el bloque propio en la Legislatura que se redujo en los últimos años. En 2015, el PRO tenía 27 legisladores y en la actual composición, solo son 13; a su vez, entre ellos hay división entre macristas y bullrichistas. A esto se llegó por distintos acuerdos políticos de Horacio Rodríguez Larreta con aliados como la UCR, la Coalición Cívica y Confianza Pública que hizo que los amarillos cedieran lugares.

"Es un hecho, vamos a desdoblar la elección y suspender la PASO", había asegurado una fuente de alto rango del gobierno de la Ciudad a El Destape, el 13 de diciembre pasado. Más allá del desdoblamiento por la existencia de la Boleta Única, que debutará a nivel nacional en los próximos comicios, de por sí iban a ser concurrentes ya que en la Ciudad se usará la Boleta Única Electrónica como en los últimos comicios.

En paralelo a este anuncio, también hay movimientos en el Gabinete porteño como en la vocería política. Para robustecer las voces mediáticas que defiendan la gestión porteña, un déficit que era una crítica interna en el PRO, Macri sumó a Laura Alonso como vocera institucional.

Alonso fue dos veces diputada nacional entre 2009 y 2015 y se desempeñó como titular de la Oficina Anticorrupción durante la presidencia de Macri. Alonso, quien alguna vez confesó su amor platónico por Mauricio Macri, ya colaboraba con el equipo estratégico de comunicación del Jefe de Gobierno desde el 10 de diciembre. Ahora, la dirigente "halcón" que acompañó a Patricia Bullrich en la última campaña por orden de Macri y tiene un fuerte discurso antikirchnerista tendrá mayor protagonismo.

Su designación no es menor de cara a la campaña para buscar retener el votante duro del PRO que sintoniza con Bullrich y por ende, con Milei. Ese voto que el PRO no puede dejar ir en una elección en la que el voto blando se le puede ir hacia otros socios o hasta con Horacio Rodríguez Larreta, si decide competir. En Uspallata niegan que sea con un fin electoral, sino que aclaran que se intenta que aborde temas de gestión y de política. Hasta ahora, Waldo Wolff era el que monopolizaba gran parte de las entrevistas más allá de Jorge Macri. "No es la intención que sea para confrontar, no es el espíritu poner alguien para salir a raspar", explicaron.

Esta novedad se suma a la que se conoció la semana pasada cuando se conoció que Diego Kravetz dejó la secretaría que ocupaba en el Ministerio de Seguridad porteño para pasar a La Libertad Avanza como subsecretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En su reemplazo asumió Ezequiel Dagio, cercano a Patricia Bullrich. Quizás un guiño hacia la ministra luego de diferencias que expresaron sus tres legisladores al votar en contra tanto del presupuesto, el código urbanístico y la creación del fuero laboral. Lo hicieron en sintonía con los libertarios que conduce Pilar Ramírez.

También, horas después, se anunció que Néstor Grindetti fue reemplazado por el actual Vicejefe de Gabinete, Guillermo Sánchez Zinny. El ex intendente de Lanús, precisaron desde Uspallata, pasará a "liderar temas estratégicos del Gobierno con jurisdicciones municipales, provinciales y nacional". Una salida decorosa para un funcionario que nunca se sintió cómodo en este regreso a la Ciudad y tenía una interna con Sánchez Zinny.

Para adelante quedará definir la estrategia electoral que optará el PRO tanto para la elección nacional como local. Esta semana Milei dejó en claro en una entrevista con Forbes su pensamiento: "O vamos juntos en todo o vamos separados; trampas electorales, no". Su propuesta fue escuchada por Mauricio Macri, quien acepto la aceptó pero bajo cuatro condiciones: "Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República".

En el Congreso, el PRO colaboró desde un primer momento con el Gobierno. Pero el oficialismo frenó la Ficha Limpia y en la Legislatura porteña votó en contra en la última sesión el paquete presupesutario clave para la gestión. Desenlace incierto.