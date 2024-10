Elecciones legislativas 2025: Grabois lanzó su candidatura a diputado nacional

El referente del Frente Patria Grande y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois, lanzó su candidatura a diputado nacional para las elecciones legislativas del año que viene. "Como estoy convencido de que no hay que caretearla y hay que decir la verdad, el año que viene, para poder llenar la legislatura los Concejos Deliberantes, el Congreso, de juventud, de sectores populares y de dirigentes consecuentes con las banderas del movimiento nacional, quien les habla va a encabezar una lista a diputados nacionales", expresó Grabois.

Lo anunció en un acto en Tigre, en el que lo acompañó el intendente de ese partido, Julio Zamora. En su discurso, el dirigente social remarcó que no tuvo "nunca ningún cargo" y pidió por una "representación política" que se parezca "más a nuestro pueblo". "Un tercio para la clase trabajadora, un tercio para la juventud y un tercio para la militancia partidaria", explicó.

El ex precandidato de UP subrayó que "la prioridad" es "pensar en la resistencia al Gobierno", pero también "hay que pensar en las elecciones del año que viene", y explicó: "Tenemos que organizar la bronca en términos políticos, con un sentido de propósito, con claridad sobre para qué queremos recuperar el Gobierno".

"Estoy en la provincia de Buenos Aires, a los compañeros intendentes, al compañero gobernador, a la compañera ex presidenta, cuenten con nosotros para construir unidad con un programa y un sentido de propósito. Y si esto va hacia una carnicería, una canibalización interna, alguna idea se nos va a ocurrir pero de eso nosotros no vamos a ser parte", declaró Grabois.

Francos confirmó que el Gobierno no quiere gestionar hospitales: "Responsabilidad de las provincias"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó este sábado que los hospitales públicos dependan de la administración nacional porque deberían "estar en manos de las provincias" y dejó entrever que el Gobierno nacional pretende traspasarlos a las provincias porque es "responsabilidad" de cada jurisdicción del país. Además, criticó las masivas tomas de facultades post ratificación del veto al financiamiento universitario y las comparó con la década del '70, cuando -según él- se convirtieron en "guerrilla subversiva" que luego "generó la represión".

"El tema de los hospitales es un tema que tenemos que clarificar como política nacional. ¿Tiene sentido que Nación tenga a su cargo hospitales o no? La salud es una responsabilidad de las provincias", dijo Francos en declaraciones a Radio Mitre. En esa línea, el ministro agregó: "La gestión de los hospitales debería estar en manos de las provincias. No tiene lógica que la Nación tenga un hospital acá y no lo tenga en otro lugar".