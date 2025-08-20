Con Taiana y Kelly Olmos, el peronismo reivindicó su política exterior

El peronismo puso en agenda su mirada sobre la política exterior con el lanzamiento de Bramuglia, una revista especializada en geopolítica que lleva el nombre de Juan Atilio Bramuglia, primer canciller del justicialismo y protagonista clave en la posguerra como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. El acto se realizó en la sede del Partido Justicialista y contó con la presencia de los candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana (a diputado en la provincia de Buenos Aires) y Kelly Olmos (en la lista de CABA), junto a los diputados Eduardo Valdés y Santiago Cafiero, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

Durante la presentación, Taiana marcó el tono político de la jornada al afirmar: “No aceptamos la proscripción de nadie y mucho menos de la presidenta del Partido Justicialista". Asimismo, lanzó u llamado a encarar la campaña con quienes representen "a aquellos sectores que hoy se encuentran alejados" y siguió: "Tenemos que juntar fuerzas todos y todas porque tenemos enfrente además la cuestión de la abstención electoral, porque hay mucha gente que acompañó con esperanza y fue defraudada”.

Por su parte, Olmos subrayó el compromiso militante de su espacio: “Cualquiera sea el lugar que nos toca, somos ante todo militantes peronistas. Cuando uno tiene muchos años preparando la batalla, si lo convocan al ring qué más quiere que subirse. Para el peronismo el desarrollo de la política es construir una concepción nacional en el pueblo. Nosotros planteamos la discusión de cara a la gente mientras el neoliberalismo estigmatiza y persigue, como hacen con Cristina, entonces no se puede discutir la política de saqueo y entrega. Vamos a construir un triunfo para la libertad de Cristina y para la construcción de una patria justa, libre y soberana”.

La revista reúne artículos de referentes de la política exterior peronista, entre ellos los excancilleres Rafael Bielsa, Felipe Solá, Jorge Taiana y Santiago Cafiero; los exministros Kelly Olmos y Daniel Filmus; los exgobernadores Rosana Bertone y José Luis Gioja; además de embajadores, especialistas y el historiador israelí Raanan Rein, biógrafo de Bramuglia.

Con este lanzamiento, el Centro de Política Exterior Peronista busca recuperar y proyectar una tradición diplomática vinculada a la defensa de los intereses nacionales, en un contexto electoral donde el espacio apuesta a reafirmar la vigencia de sus banderas históricas.