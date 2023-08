Watson: "Nos acompaña la gente que tiene una memoria importante sobre lo que sucedió de 2015 a 2019"

El jefe comunal de Florencio Varela que va por la reelección analizó la campaña electoral y recordó: "Padecí a Vidal como intendente".

El intendente de Florencio Varela y que además va por la reelección., Andrés Watson, analizó la campaña electoral de estas elecciones 2023 y dio su sensación, a cinco días de las PASO: "Nos acompaña la gente que tiene una memoria importante sobre lo que sucedió de 2015 a 2019".

Watson expresó que la población "no quiere que le vuelva a pasar a Florencio Varela lo que padecimos mucho. Y hoy estamos viendo que hay distintas caras pero el mismo modelo: el jefe es el mismo. Y a ese jefe lo escuchamos hablar ya casi afuera como una estadista después de todos los problemas que nos trajo los argentinos", dijo en clara referencia a Mauricio Macri.

Sobre lo que el intendente palpa de los habitantes del conurbano, reflexionó que "la gente sabe lo que sufrió, se acuerda, tiene una memoria importante y también ve la diferencia de lo que sucedió en esos cuatro años y de todo lo que sucedió en estos cuatro años con nuestras problemáticas".

"Hoy escucharlos hablar de la inflación y de todas las problemáticas que trae aparejada la situación económica parece como una cargada, porque son los que la generaron y hoy están haciendo dulce con eso", criticó Watson en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio.

Acerca de su relación María Eugenia Vidal mientras fue gobernadora y él intendente, Watson recordó que la padeció cuando fue "intendente interino del 2017 al 2019 y no tuve contacto con la gobernadora. Ni siquiera telefónico y estamos dentro de los 10 distritos con mayor cantidad de habitantes. Estamos en 500.000 habitantes. Tenemos más habitantes que seis provincias de la Nación".

Watson se quejó de esa época del gobierno de Cambiemos. "A la Universidad de Florencio Varela hubo que hacerle un abrazo solidario porque no le pagaban los sueldos a los docentes, no mandaban recursos". Y argumentó: "Estamos acomodando la sociedad lastimada, que dejaron en cuatro años estos tipos que no tienen que volver".

Por otro lado, también destacó al gobernador actual: "Es importante tener un Estado que trabaje en conjunto; es imposible para un intendente poder desarrollar su distrito si no cuenta con un gobernador como Axel Kicillof".

Con respecto a su campaña, Watson contó cómo transita estos días previos a las primarias del 13 de agosto: "Estoy constantemente reunido con jóvenes y tengo mucha esperanza en lo que nos pueden dar". Watson hoy es el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) de Florencio Varela. Fue el sucesor de un intendente histórico de ese municipio como Julio Pereyra, quien respaldó la candidatura de este jefe comunal.

El candidato de UP se enfrentará a Florencia Casamiquela, randazzista que va por el espacio de Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta de presidente y Diego Santilli de gobernador de PBA. "No vive en Varela", lanzó Watson sobre ella.

La lista de Watson quedó conformada con: Christian Rodríguez, Laura Ravagni, Darío D´Aquino, Julieta Pereyra, Jorge Eiras, Sandra Jiménez, Walter Nicolás Villareal, Cintia Burgos, Gustavo Braña, Celia Zárate, Arturo Abreu, Corina Fuentes. Y la de consejeros y consejeras escolares titulares: Claudia Allerbon, Diego Arroyo, Raquel Ferreyra, Rubén Olmedo y Andrea Verazay.

Hay otro rival también, que es Mario Kanashiro. Se trata de un hijo de japoneses que es precandidato a intendente de Florencio Varela por Juntos por el Cambio pero por el lado de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti para Provincia.