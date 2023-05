Violencia política: Espert dijo que CFK "está totalmente chiflada"

El diputado de Avanza Libertad atacó a la Vicepresidenta, a quien calificó de "mamarracho" y de estar "totalmente chiflada.

El diputado de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial, José Luis Espert, atacó el pasado sábado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Está totalmente chiflada", dijo Espert. Días atrás, CFK había revelado en la entrevista que dio a C5N que un tema frecuente de conversación con su difunto esposo Néstor Kirchner era el machismo a través del cual algunos medios construían una imagen de su carácter: "Néstor me lo discutía mucho a lo de la mujer y poco tiempo antes de partir me reconoció ese tema, me dijo 'no te bancan y encima si les ganás una discusión sonaste'", contó.

El diputado fue consultado en Radio Mitre por la aparición de la Vicepresidenta en el programa Duro de Domar, donde el jueves hizo una nota mano a mano con el periodista Pablo Duggan. “Cristina es tan patética que me divierte. Es un mamarracho que me divierte mucho, está totalmente chiflada", sostuvo y agregó; "Es perversa, por supuesto”. “Es lo peor que nos pasó en la democracia, ella y el kirchnerismo".

En la entrevista, justamente, CFK puso énfasis en la violencia hacia ella que se reproduce en los medios y la vinculó con el intento de magnicidio que sufrió en la puerta de su edificio el primero de septiembre de 2022. "Fueron años y años de tapas, de agresiones, de absoluta deshumanización. Yo escuchaba la otra vez a un miembro de Revolución Federal en un programa de televisión donde lo llevaron, además, y donde se explayaba. Y él decía: '¿Yo por qué tengo bronca? Por lo que escucho de todos ustedes, por lo que ustedes repiten'. Yo creo que ahí deberían haber tenido ganas de sacarlo del aire pero ya no podían. Esto fue precedido por años y años de violencia mediática simbólica", expresó Cristina.

Dos días antes de la entrevista, Cristina Kirchner difundió un texto a través de sus redes sociales en el que reiteró que no será candidata en las elecciones 2023 y, además, le dedicó un espacio a la violencia política en la Argentina. "Durante el año 2022 vimos como la violencia verbal y simbólica que, desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches", sostuvo.

Espert se diferenció de Milei

José Luis Espert se diferenció del diputado por La Libertad Avanza y precandidato presidencial, Javier Milei, de quien afirmó que "está muy alejado" en algunos aspectos. Si bien marcó un punto de coincidencia con el libertario en la propuesta de "reducir el tamaño del Estado", declaró: "Milei no hace mucho énfasis en que hay una necesidad crítica de abrirse al comercio, hay que terminar con los empresarios prebendarios que han colaborado para que este pueblo sea pobre, vendiendo todo caro comparado con lo que podría conseguir afuera".

En ese sentido, profundizó otras cuestiones en las que no coincide con Milei. "No estoy de acuerdo con el comercio de órganos, ni la libre portación de armas, porque acá sería el Far West, y la obra pública del estado que tiene que tener un rol y la educación no es todo voucher, hay un rol del Estado en la educación", añadió.