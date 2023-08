URGENTE Elecciones 2023: la Justicia decidió que tres listas no podrán competir en CABA

La jueza electoral María Servini resolvió que tres espacios no estén el 13 de agosto en el cuarto oscuro porque no cumplieron los requisitos en la cantidad de boletas presentadas para la distribución.

La Justicia Electoral resolvió que tres frentes que participan de las elecciones 2023 no podrán presentar sus boletas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por no haber cumplido los requisitos necesarios para sus postulaciones. Se trata de Frente Liber.ar y Proyecto Joven, ambos con tres precandidatos a presidente; y Partido Fe, que tenía tres listas con precandidatos a diputados nacionales.

El jueves 3 de agosto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, con competencia electoral en el distrito de Capital Federal, intimó a estos espacios para que presentaran las boletas dispuestas el viernes 4 de agosto a las 19 como plazo improrrogable. Las boletas que debían presentar eran 20.000, para distribuir en las 7.326 mesas de CABA.

"Vencido el plazo concedido, al día de la fecha las entidades políticas citadas han dado cumplimiento con lo que fuera requerido en su oportunidad", indicó el fallo firmado por la jueza federal María Servini el pasado sábado 5 de agosto. "No han acompañado la cantidad de boletas necesarias para la votación, habiendo arrimado una cantidad de paquetes de boletas menor al requerido, y que resulta insuficiente para distribuir, tanto en la totalidad de las 7.326 mesas de votación, como en las bolsas de contingencia previstas ante el faltante de boletas, que deben ser distribuidas en las distintas comisarías que serán asiento del personal de este Juzgado el día del comicio", agregó.

Además, el documento judicial consideró que "resulta llamativa la cantidad de precandidatos propuestos por agrupaciones políticas que no registran antecedentes de tener un caudal de votos que lo justifique, y que no cuentan con referentes de conocimiento masivo como para explicar la existencia real de una competencia interna, lo que ha motivado su repercusión en los medios de comunicación masiva, que se han hecho eco de esta novedosa y masiva voluntad de postular precandidatos". En ese sentido, agregó que las listas "no han podido acreditar fehacientemente haber utilizado los fondos públicos previstos en la normativa vigente para la impresión de boletas electorales".

Entonces, la Justicia resolvió "tener por desistida la participación" de estos espacios en la Ciudad de Buenos Aires. Además, le hizo saber a las autoridades de mesa que, si bien el Partido Fe, el Frente Liber.ar y Proyecto Joven "figuran en la documentación electoral (acta de escrutinio, certificado y telegrama de escrutinio), y en su oportunidad se les ha oficializado boleta electoral, no participan de la elección del 13 de agosto del corriente año en este distrito".

Las listas del Partido Fe en CABA las encabezaban los precandidatos a diputados nacionales Facundo Luciano Bertón, Ariel Gustavo Mairena y Leandro Ezequiel Masuccio; por el Frente Liber.ar los precandidatos presidenciales son Nazareno Etchepare, Julio Bárbaro y Ramiro Vasena, y Proyecto Joven tiene como postulantes presidenciales a Mempo Giardinelli, Martín Ayerbe y Reina Xiomara Ibáñez.