Uñac expuso a Bullrich y adelantó que acatará el fallo de la Corte

Uñac aclaró que no se realizarán las elecciones a gobernador y vicegobernador, aunque consideró que la decisión de los supremos "es desconsiderado con los sanjuaninos". Leyó por otro lado el tuit en el que la precandidata del PRO se vanagloriaba por la decisión del máximo tribunal.

En su primera declaración pública tras el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en San Juan, el gobernador Sergio Uñac confirmó que va acatar la medida cautelar dispuesta por los supremos en lo que respecta a la definición de gobernador y vicegobernador, no así para el resto de las categorías. En esa línea, pidió a sanjuaninos y sanjuaninas que "concurran masivamente a votar" en las categorías de diputados provinciales, intendentes y concejales. En el mismo mensaje, apuntó también indirectamente contra la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich por celebrar la decisión judicial y adjudicársela.

"Voy a acatar lo dispuesto por la Corte, pero es desconsiderado con los sanjuaninos; se ha suspendido nuestra voluntad", sostuvo Uñac en un mensaje brindado esta mañana en la capital provincial. Retomando parte de los argumentos que expuso el presidente Alberto Fernández en su crítica al máximo tribunal, sumó: "Sería institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones de forma conjunta con dirigentes políticos en torno a elecciones de las provincias argentinas. Lamento que una decisión externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada de nuestra autonomía, suspenda y altere nuestro proceso electoral".



En ese marco, apuntó contra la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, aunque sin nombrarla, pero leyó el tuit que la referente del PRO difundió luego de conocida la noticia: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac”, había postado la postulante.



Además, en el mensaje que brindó esta mañana, Uñac remarcó que "los sanjuaninos somos mansos pero no estúpidos" y criticó al máximo tribunal del país por "haber dejado pasar más de 30 días para tomar una resolución, a sabiendas de que el proceso estaba en curso y que implicaba un esfuerzo económico e institucional muy importante para San Juan". "Se ha perjudicado a los sanjuaninos, se ha suspendido nuestra voluntad y lo dispuesto por los organismos competentes respecto de un tema tan trascendental como es la elección de las autoridades provinciales", subrayó el gobernador y candidato a su reelección.

La suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán

Ayer, la Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.



Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo -uno como vicegobernador y tres como gobernador- y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial, lo cual, a juicio de los demandantes, choca contra los principios de la alternancia, pero que en ambos casos se trata de decisiones avaladas por la justicia en cada uno de esos distritos.



Por la noche, el Tribunal Electoral de San Juan anunció que se realizarán las elecciones provinciales del próximo domingo solo para las categorías de legisladores, intendentes y concejales, y no se llevará a cabo la convocatoria para votar gobernador y vice.



Esta decisión se tomó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera ayer, martes, suspender las elecciones para gobernador en Tucumán y San Juan, ambas previstas para este domingo, en respuesta a cautelares presentadas por las oposiciones provinciales, que consideraban que las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac no respetarían la alternancia reglamentada.



"El tribunal resuelve disponer la suspensión del acto comicial solo en la categoría de gobernador y vice de San Juan y disponer en consecuencia la continuidad en las categorías de diputados, intendentes y concejales para las elecciones del domingo 14", señalaron desde el Tribunal Electoral de la provincia en una conferencia de prensa que fue transmitida por YouTube.



El tribunal, conformado por los jueces de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivarez Yapur y Adriana García Nieto, y el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, indicó que el fallo del máximo tribunal "ordena suspender la convocatoria a gobernador y vicegobernador de San Juan".

Y afirmaron que "este tribunal electoral no goza de atributos para extender el alcance de dicha resolución y menos aún para paralizar la totalidad del proceso electoral, es decir, comprendiendo a categorías distintas a las señaladas a la Corte".

Desde Juntos por el Cambio, ya adelantaron que este mediodía apelarán la decisión del Tribunal Electoral Provincial de convocar a elecciones de intendentes, concejales y diputados, y solicitarán que se suspendan todos los comicios del próximo domingo.

La reacción del Gobierno

Poco después que se conociera la decisión de los supremos, el Gobierno nacional y dirigentes oficialistas repudiaron la resolución. "En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo", dijo en un comunicado el Gobierno Nacional. Añadió que acompañará a las provincias "en sus reclamos democráticos" y destacó que estará "junto a los gobernadores" Sergio Uñac y Juan Manzur.

El ministro del interior, Eduardo de Pedro, aseguró por la noche que el país se encuentra "frente a una virtual intervención federal de dos provincias", luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera las elecciones y sostuvo que se necesita un tribunal supremo "independiente, transparente y al servicio de la sociedad" y no "de los poderes concentrados".



En un mensaje pronunciado desde Casa Rosada y acompañado por la secretaria de Asuntos Políticos de Interior Patricia García Blanco, De Pedro catalogó de "irresponsable" la decisión de la Corte de suspender las elecciones y aseguró que el tribunal "se arroga una competencia que no tiene", dado que "se trata de partidos provinciales cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes provinciales".



"En el día de hoy, tres jueces de la Corte Suprema suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán, 72 horas antes de la veda. Una elección que se encuentra en la recta final: con las boletas impresas, las fuerzas políticas ya presentaron y debatieron sus propuestas y con la ciudadanía lista para tener una jornada democrática en paz", resumió De Pedro.

Por su parte, l jefe de Gabinete, Agustín Rossi, criticó al máximo tribunal por actuar "una vez más" como si fuera un "partido judicial". "Es una decisión temeraria y solo puede generar intranquilidad y zozobra en la vida institucional de los argentinos y argentinas. Curiosamente todo esto pasa mientras la Cámara de Diputados avanza en el proceso de juicio político contra los cortesanos", escribió Rossi en redes.



El canciller Santiago Cafiero dijo que "quieren disciplinar al peronismo. Y los miembros de la Corte Suprema, al igual que (Patricia) Bullrich, se creen dueños de la democracia". "En total sintonía con las declaraciones de ayer de (Mauricio) Macri demuestran su desprecio por el voto popular y el federalismo", sostuvo.