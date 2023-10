Tras los errores de Milei y con encuestas favorables, Massa encara la última semana antes de las elecciones 2023

La jugada piromaníaca del candidato libertario desnudó su plan devaluatorio. Hay números que ilusionan al peronismo: ventaja mínima, empate técnico y hasta una encuesta lo da triunfador. El ministro de Economía hará pie en el Conurbano y tendrá su cierre en un lugar clave para el kirchnerismo.

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa llegó a su semana final de la campaña con las chances intactas de entrar al balotaje de las elecciones 2023. Estos últimos días hay encuestas que lo entusiasman: abajo de Javier Milei por ventaja mínima, hay empates técnicos y hasta una que lo da ganador.

El candidato de Unión por la Patria intentó mostrar ante la sociedad el plan devaluatorio de Javier Milei con sus declaraciones incendiarias que generaron una corrida cambiaria en la penúltima semana antes del 22 de octubre.

Estos errores de Milei tienen dos lecturas: de parte del libertario deslizaron que fue una estrategia para dar el tiro de gracia y ganar en primera vuelta, un hecho que no se ve en ninguna encuesta. Desde el massismo dejaron trascender que ante la caída en los números, Milei salió a buscar oxígeno con este intento pirómano de hacer estallar el mercado cambiario para dañar al ministro de Economía.

El economista Emmanuel Álvarez Agis definió a esta jugada del libertario como "la más irresponsable de un candidato a presidente desde la vuelta de la democracia". La guerra de Milei contra el peso argentino y su intención de que "cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar" lo expusieron.

Los números de los últimos días de diversas consultoras muestran que habrá balotaje entre Massa y Milei. Hasta esta semana, al tigrense lo daban abajo por entre 4 y 7 puntos. Pero en los últimos días hubo encuestas que revelan que entre ambos hay ventaja mínima, empate técnico y hay una encuesta que hasta lo da ganador.

El golpe al peronismo bonaerense que le dio Martín Insaurralde no tuvo eco a nivel nacional. Desde el riñón político del ministro de Economía dejaron saber que "no hubo cambios con el caso del yate en los números que veníamos viendo" y destacaron que sin embargo "hubo mucho apoyo a la decisión que tomó Massa de echarlo a Insaurralde de inmediato, la gente valoró mucho eso", dijeron a El Destape desde el búnker de UP.

La que sorprendió fue una consultora brasileña, Atlas Intel, que publicó una encuesta sobre las elecciones en Argentina. Massa se impone por cinco puntos con el 30,6 por ciento de los votos. Milei y Patricia Bullrich están empatados en el segundo puesto con el 25 por ciento.

Así transitará Massa los últimos días de la campaña de este segundo tiempo, a la espera de ningún cisne negro como sucedió previo a las PASO con el crimen de Morena en Lanús, que desde UP confirmaron que ese caso le sumó votos al libertario.

La recta final

Massa arranca su sprint final este sábado. En los próximos días habrá presencia solo en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad. Hará una gira potente por el conurbano, con caravanas y estadio lleno incluido. Y un tour por los medios de comunicación. Su primera cita en TV será hoy desde las 15 horas. Grabará una entrevista con Mirtha Legrand que saldrá en las próximas horas. En la mesa lo acompañarán Malena Galmarini y otros integrantes. ¿Estará Moria Casán?

Este sábado también está planeada una gira por la primera sección de PBA. Una caravana por San Martín, San Isidro y Malvinas Argentinas, entre otros distritos. Allí lo acompañará Axel Kicillof. Será similar a la de la semana pasada que concluyó en La Matanza.

El domingo dedicará su jornada al Día de la Madre. Estará en Tigre junto a Malena y sus hijos. Y también junto a su propia madre, Lucía Cherti. Luego irá a San Isidro para encontrarse con la madre de los Galmarini, Marcela Durrieu.

El lunes seguirá en la Provincia de Buenos Aires. Irá a la tierra del intendente Federico Achaval, Pilar. Y por la noche dirá presente en la ciudad de Luján. Se espera una medida económica más (que no podrá ser anunciada por el candidato porque lo prohíbe la ley electoral) que se está trabajando en extremo secreto.

El cierre grande de la campaña será con un acto este martes 17 de octubre (Día de la Lealtad peronista) desde las 16 horas en el estadio de Arsenal de Sarandí. Un lugar que tiene historia pura kirchnerista. Allí, Cristina Kirchner en 2017 lanzó Unidad Ciudadana, piedra fundamental de la victoria de 2019. Massa estará en el escenario junto a Kicillof y el anfitrión de la ciudad, Jorge Ferraresi. CFK aparecerá. Puede ser de manera presencial o a través de un video. Se están ultimando los detalles. Se esperan 50 mil personas.

El miércoles, Massa hará una gira por los medios de comunicación. Diarios, radios, redes sociales y canales de TV desde la mañana hasta la noche. El tigrense inundará todo el éter. Ese día también participará de un acto con músicos y además del cierre de campaña del candidato de UP en la Ciudad: Leandro Santoro. Estará presente en el escenario del Luna Park.

Y el jueves, el último acto antes de la veda electoral -que arranca el viernes a las 8 de la mañana- será junto a científicos en la Universidad de San Martín (Unsam). Una forma de poner en valor el Estado, una clave de su campaña y con miras al balotaje contra Milei.