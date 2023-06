Teresa García por el armado electoral de UP: "Miércoles o jueves puede haber novedades"

La senadora de la provincia de Buenos Aires explicó que primero debe discutirse un programa para después definir el candidato que mejor lo representa. Los desafíos para Unión por la Patria.

La senadora de la provincia de Buenos Aires Teresa García expresó que la sociedad no quiere escuchar las peleas en los frentes electorales y adelantó que el miércoles o jueves pueden haber novedades dentro del armado electoral de Unión por la Patria.

"La sociedad no tiene ganas de escuchar gritos y peleas. Con estas cosas la dirigencia esta más alejada de la gente. Se habla en un argot carcelario: se entienden los que están adentro nada más. Tenemos la obligación de decirlo de forma clara, sin vueltas", expresó García en una entrevista con Fernando Cibeira en El Destape Radio.

García explicó que hace desde más de un año que pide que no haya PASO en el peronismo y que se logre un candidato de consenso. La dirigente sostuvo que el camino es primero definir un acuerdo de qué hacer con el FMI y otros problemas de la economía para luego definir quién será el candidato que mejor lo represente.

La senadora cruzó a Daniel Scioli por sus expresiones sobre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. "Cuál es el sentido de las PASO si hay necesidad de que Patricia Bullrich colabore con ese espacio, de que Larreta lo haga o que esté próximo Guzmán, el responsable de este acuerdo con el FMI. Me parece más lícito pensar que formen una fuerza política por afuera y hacer alianzas con otras fuerzas políticas. Pero no estar adentro de la PASO porque acá no se discuten matices, estamos discutiendo otra cosa", indicó.

Acerca del futuro electoral del Frente de Todos, García manifestó que lo primero que deben hacer es definir un programa de gobierno. "Quien piense que el 10 de diciembre se corre el telo y aparecen flores y mariposas, se equivoca. Vamos a tener la misma situación que ahora. Hay que tener resuelto previamente que se van a hacer con las cuestiones centrales, fundamentalmente con la distribución del ingreso"

La legisladora opinó sobre la posibilidad de que Axel Kicillof sea candidato y en qué lugar. "En provincia Axel Kicillof garantiza porque no tiene contrincante, pero también hay que definir la mejor alquimia a nivel nacional para que sea la más efectiva. Por eso, cualquiera que sea parte de este proyecto, deberá cubrir la necesidad que surja. Confío en que Cristina Kirchner y los compañeros Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Sergio Massa van a poder resolverlo. No lo hicieron antes, porque es complicado".

En el final de la entrevista reveló las fechas posibles de anuncios de las candidaturas. "Yo creo que miércoles o jueves ya podemos amanecer con novedades", afirmó.