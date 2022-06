Santa Fe: la centroizquierda propone un Movimiento de Movimientos para enfrentar a Juntos por el Cambio

El progresismo y fuerzas de izquierda democrática muestran sus primeras cartas de cara a un peronismo indeciso y un Frente de Frentes pronto a constituirse, de cara a lo que será un 2023 descarnado.

La provincia de Santa Fe experimenta un desequilibrio en el fiel de la balanza política. El “Frente a la Santafecina” promete convertirse en un foco cuya polaridad responde más a estructuras ideológicas de derecha y centroderecha, donde Juntos por el Cambio, con la Evolución radical a la cabeza, detentará la hegemonía del espacio. Por el otro extremo, el peronismo se rearma en torno a las posibilidades que se hayan por fuera de la tribu del paladar negro perottista, ya que, como lo definiera una fuente del justicialismo territorial, “el 90% del peronismo lo tiene montado en un huevo”.

En este cuadro, la organización Bases, de riñón socialista e identificada con el sector más progresista del partido de la rosa roja, organizó un encuentro para abordar las “perspectivas de una sociedad igualitaria”, invitando a representantes de diferentes fuerzas de izquierda, centroizquierda y del progresismo. La buena relación y la coincidencia ideológica es causa y efecto del encuentro, dado que todos los integrantes del panel propuesto comparten tarea legislativa o anteriores armados electorales.

“Estamos convencidos de que el Frente de Frentes va a ser la expresión de Juntos por el Cambio en Santa Fe, que es más una expresión antiperonista que radical”, expresó a El Destape el legislador Fabián “Palo” Oliver, quien integró el elenco invitado a la actividad que se llevó adelante en el auditorio del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario. “Si puede derivar en una opción electoral, eso está por verse, pero de momento hemos generado una instancia de diálogo y de trabajo” para pujar por un espacio que puede contener al peronismo, pero que de ninguna manera puede crecer, dicen, como una interna más del oficialismo provincial", precisó.

Los vasos comunicantes que conectan a estos espacios orbitan alrededor de la idea de que Santa Fe tiene hoy un vacío en cuanto a opciones por fuera del Frente de Todos en una provincia en la que el gobernador Omar Perotti no deja de coquetear con sectores conservadores y con las economías más concentradas del territorio.

Espacios a ocupar

La inquietud del espacio Bases, referenciado por los socialistas Eduardo Di Pollina y la legisladora y exministra de Educación Claudia Balagué, tiene que ver con el lugar cedido por el Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) tras la muerte de Miguel Lifschitz el año pasado, como espacio de tinte progresista y como opción válida para las voluntades no peronistas que no comulguen con Juntos por el Cambio o identidades políticas afines.

Participaron del evento la concejala de Rosario Caren Tepp, militante del jóven partido Ciudad Futura, identificado con una izquierda popular y de amplia presencia en el territorio rosarino y de varias localidades aledañas, el diputado Carlos Del Frade del Frente Social y Popular, cuyas banderas son, entre otras, las de la soberanía nacional de las vías navegables. Otro de los invitados fue el diputado Fabián “Palo” Oliver, hombre del radicalismo más popular, distanciado de sus correligionarios alineados al PRO. También estuvo la diputada Agustina Donnet, quien lleva el título de la diputada más jóven en la historia de la Cámara, y preside el bloque Igualdad y Participación, cuyo compañero de conformación es el ex socialista y senador nacional mandato cumplido Rubén Giustiniani. El panel fue completado por Alicia Gutiérrez, directora de Derechos Humanos de la municipalidad de Rosario e integrante del partido Solidaridad e Igualdad, y por Juan José Giani, exconcejal rosarino y militante del Frente de Todos.

“La crisis de representación es lo que genera estos vacíos”, dicen desde la cúpula de uno de los espacios de izquierda. Dicha crisis nace en 2001 a partir del enorme disgusto para con la clase dirigente, y hasta hoy “no está saldada”. Por eso la propuesta es armar con el justicialismo, si éste “se despoja de su macartismo, el progresismo de su gorilismo y la izquierda de su actitud sectaria”. Si esos escollos se sortean y “prima la vocación de ganar por sobre los intereses personales”, están dispuestos a conformar, junto a los sectores más progresistas del justicialismo santafesino, una propuesta que logre enfrentar al Frente de Frentes referenciado en Maximiliano Pullaro y Carolina Losada.

Movimiento de Movimientos

No se escapa a la vista de nadie que la pelea por el sillón de Estanislao López será cuesta arriba, pero como bien dice un dirigente nacional, una cosa es la unidad y otra cosa es amontonarse: si el convite del pejotismo no acepta jugar por fuera de la estructura del Frente de Todos, es probable que desde este “Movimiento de Movimientos” que proponen los centroizquierdistas como opción progresista no cuente con el peronismo orgánico en sus filas. Una montaña que sin dudas será cuesta arriba.

Dicho esto, también se hace énfasis en que el diálogo con sectores no perottistas existe y es fluido, dando lugar a especulaciones con que “algo puede llegar a armarse”. No dan nombres ni definen sectores sobre esas tribus peronistas más potables, aunque las latitudes más cercanas se encuentran con algunos actores del Movimiento Evita y La Corriente de la Militancia, referenciada en el recientemente desigado interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi.

Por sobre todas las cosas, la dificultad se halla en que “no hay ningún partido que hoy se pueda arrogar representación absoluta de ningún sector”, evalúan desde Ciudad Futura. El poco movimiento en el amperímetro que generan los candidatos peronistas censados en el territorio por las primeras encuestadoras le da espalda a la afirmación: salvo por el senador nacional Marcelo Lewandowski, que tiene votos propios, ninguno de los postulados consigue un acompañamiento mayor del 15%. “Lo que proponemos es una coalición madura y de centroizquierda”, apuntan en Ciudad Futura, para hacerle una disputa real y concreta a un Frente a la Santafesina.

El desafío, dicen desde esta alianza, será tener la generosidad y la inteligencia que ocupe el vacío generado por el FPCyS hacia la centroderecha y así generar un instrumento electoral que permita disputar los votos de centro izquierda en la provincia que no estén dispuestos a seguir al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio. “Es el principio de un camino”, sentenció uno de los dirigentes de Bases.