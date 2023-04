Rossi: “Si el Presidente no es candidato, voy a evaluar la posibilidad de serlo”

El Jefe de Gabinete aclaró que apoyará al Presidente si va por la reelección. Pidió por una interna en el Frente de Todos con un "código de convivencia".

De cara a semanas definitorias para las próximas elecciones 2023, el Jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, aseguró que evalúa presentarse como candidato si Alberto Fernández decide no ir por la reelección. "Si el Presidente no va a ser candidato, voy a evaluar la posibilidad”, reconoció y pidió por una Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) en el Frente de Todos

"No voy a tomar ninguna decisión hasta que el Presidente se pronuncie”, aseguró en diálogo con El Destape Radio y aclaró: “Si el Presidente es candidato, lo voy a acompañar”. Sobre la posibilidad de una interna en el oficialismo explicó que “tiene que ser una herramienta para potenciar al Frente de Todos”. En ese sentido, Rossi propuso un “código de convivencia”, para que “haya propuestas y no críticas”. En el caso de haber críticas, el funcionario pidió “que sean por arriba del cinturón y no con golpes bajos”.

“Todo el Frente de Todos tiene que acompañar al ganador de las PASO”, continuó el Jefe de Gabinete, y agregó que “si el Peronismo resuelve bien sus cuestiones internas, en su conjunto y en lo nacional, es el único espacio que tiene asegurado en la segunda vuelta”.

Cómo ve a la oposición

En otro pasaje de la entrevista, Rossi se refirió a la oposición y dijo: “La diferencia entre Macri y Milei es el largo de la mecha de la dinamita”. “No hay que esperar a que nos narren los opositores; nosotros tenemos que narrar”, remarcó.

Para el funcionario: “Va a ser una elección entre dos oficialismos porque estarán los que gobernaron desde el 2015 al 2019, y los que gobernamos entre 2019 a 2023. Eso implica discutir modelos y los modelos se discuten con resultados”.

Respecto de la crisis inflacionaria que se está viviendo en Argentina, el Jefe de Gabinete dijo que “recibimos una inflación del 54% del gobierno de Macri, que no tiene que ver con la gestión del Gobierno”. Al respecto Rossi se refirió a la oposición y expresó: “Critican la inflación pero no nos dicen cómo la va a bajar”.

“Son el único espacio político del mundo que quieren bajar la inflación con más inflación”, sentenció contra Juntos por el Cambio. “Estamos tratando de resolver los problemas que generaron ellos entre el 2015 y el 2019; los que hoy nos critican por el 7,7% de inflación piden más inflación”.

Finalmente se refirió a las elecciones llevadas el fin de semana en Neuquén y Río Negro, en donde las coaliciones del oficialismo y Juntos por el Cambio fueron con dos o más candidatos. En Neuquén el nuevo gobernador es el diputado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Rolando Figueroa.

“No son resultados electorales que se puedan transpolar fielmente a la elección nacional. Las elecciones tuvieron una dinámica muy fuerte provincial”, aclaró Rossi. Además remarcó que “los candidatos de Milei no aparecieron con mucha receptividad de votos en ninguna de las dos provincias”.