Rossi: "Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la compañera Cristina"

El jefe de Gabinete se refirió a la reunión del Frente de Todos y la posibilidad de una comisión para convencer a la Vicepresidenta de que sea candidata. Por otra parte, consideró que el presidente Alberto Fernández tiene "el derecho" de iir por su reelección, pero que él mismo aclaró que no será "obstaculo" si hay otro dirigente que esté en mejores condiciones.

El jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, se refirió a la reunión de la mesa política del Frente de Todos y señaló que antes de impulsar una eventual candidatura presidencial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que "primero hay que escuchar sus opiniones".

En diálogo con el programa El Especial de los Sábados de El Destape Radio, el flamante funcionario señaló que la reunión del jueves de la coalición oficialista fue "fue excelente" y las"distintas posiciones se expresaron con argumentos".

"No huvo descalificaciones. Todo el mundo pensó que iba a ser una reunión para la foto y terminó siendo de cuatro horas", añadió Rossi, que esta semana asumió la Jefafura de Gabinete en reemplazo de Juan Manzur.

Rossi señaló que de la reunión de las partes del Frente de Todos, surgió un documento en el que se ratificó la unidad, denunciar como "proscripción" la prohibición a la Vice para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, señalar a las "las PASO como instrumento para seleccionar de la mejor manera el candidato a las próximas elecciones", el "reconcimiento de lo que se hizo" en la gestión del presidente Alberto Fernández y "lo que falta y se lleva a adelante".

Según surgió del cónclave, está la posibilidad de que haya una comisión que persuada a la ex mandataria de presentarse como candidata este año. El dirigente de Santa Fe explicó que esta figura "no está en el documento, se dijo de conformarla pero no se hizo, y a partir de eso, se le va a pedir una reunión a Cristina".

"Una vez que se conforme la comisión, se precisará el planteo con el cual hay que ir a hablar con élla. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar las opiniones la compañera Vicepresidenta y después, trasmitirle lo que el espacio piensa", aclaró.

"fue una primera reunión y se quedó en seguir trabajando en el ámbito de la mesa" "otros encuentros o parciales sean más frecuentes" "afinar el diseño del Frente de Todos para las elecciones"

Reelección de Alberto

En otro tramo de la entrevista, Rossi señaló que el Presidente "tiene el derecho" de ir por su reelección, que él mismo aclaró que si hay otro candidato en mejores condiciones "va a aceptar esa situación" y definió que se discuta la posibilidad de un segundo mandato como "una singularidad" de la coalición gobernante.

"El Presidente tiene el derecho constitucional y político de plantear la posibilidad de la reelección, me parece hasta sano en términos políticos que piense que tiene posibilidades de ser reelecto", indicó el Jefe de Gabinete, que señaló que junto a Fernández está embarcado en la tarea de "poner en valor la gestión".

Luego, sostuvo que Fernández aclaró que "puede ser candidato, pero si hay otro u otra que esté en mejores condiciones, va a aceptar esa situación, no es obstaculo para que el Frente de Todos tenga un diseño más potente a nivel electoral" hecho que consideró como."una actitud muy sincera o generosa" del Primer Mandatario.

De todos modos, recordó que las últimas dos candidaturas del peronismo, la de los Fernández en 2019 y la de Daniel Scioli y Carlos Zannini en 2015, se definieron en los meses de mayo y junio, respectivamente.

Según indicó, "si hay un candidato que sintetiza la voluntad del conjunto quizás tengamos una fórmula única" en el oficialismo, "con un código de convivencia, con un reglamento claro" y, si no hay síntesis, están las PASO.

Por último, consultado sobre qué piensa de que un presidente deba competir en una interna partidaria, Rossi cerró: "No niego que sería raro, pero esta coalición tuvo rarezas y sería una de esas singularidades de este frente"