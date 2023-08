Rossi, a dos meses de las elecciones 2023: "Al FMI lo trajo Macri, que es el nuevo jefe de Milei"

Tras las PASO, Mauricio Macri y Javier Milei cruzaron declaraciones con guiños políticos. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio rechazaron ese acercamiento.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Agustín Rossi, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri es "el jefe" del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien viene de imponerse en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el 30,04% de los votos.

Consultado por la actualidad económica, Rossi lanzó: "La situación de la sequía es como la situación del acuerdo con el FMI: no lo generamos nosotros. Ni nosotros provocamos la sequía, ni nosotros trajimos al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario lo trajo Macri, que es el nuevo jefe de Milei". En esa línea, el santafesino afirmó que Macri nunca "dio respuestas ni explicaciones" sobre el desembarco del FMI a la Argentina. .

Siguiendo con la explicación sobre la débil situación macroeconómica, Rossi explicó: "Quizás nos equivocamos por no decirle a los argentinos los efectos que tenía el condicionamiento del acuerdo con el Fondo cuando se tomó la deuda con el fondo con Macri". "Y quizás a principios de este año tendríamos que haber sido mucho más explícitos sobre las consecuencias que podría traer la sequía o el impacto de estos 21.000 millones de dólares en la Argentina", agregó el funcionario y compañero de fórmula en diálogo con Radio Rivadavia, informó Noticias Argentinas.

El pasado lunes, tras quedar en tercer lugar en las PASO, el Gobierno efectuó una devaluación del 20%. Además, el dólar movió su cotización durante toda la semana. El lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a Washington para reunirse con los directivos del FMI, que durante las horas posteriores a la elección del domingo pasado se comunicaron con Javier Milei y Patricia Bullrich.

El intercambio entre Milei y Macri

Tras las PASO, Milei contó que Mauricio y Jorge Macri lo llamaron el mismo domingo para felicitarlo por su desempeño en la elección. En diálogo con La Nación Más, Mauricio Macri declaró el miércoles: "Creo que ya hoy, y lo quiero ratificar, Javier Milei es parte del cambio que se viene en la Argentina. Esa es una realidad, los libertarios son una realidad".

Tras el comentario del ex presidente, el diputado libertario elogió a Mauricio Macri, a quien tiempo atrás había calificado como el único dirigente de Juntos por el Cambio "que no lo defraudó". "Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería y demás... un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados", dijo a Radio Mitre.

Sin embargo, dirigentes de JxC rechazaron fuertemente esa propuesta y, según informó Clarín, desde el entorno del ex presidente indicaron "no hay ninguna posibilidad" de que Macri la acepte. Entre varias opiniones de referentes de la coalición opositora apareció la del ex senador Federico Pinedo, quien en diálogo con Radio con Vos afirmó: "El acercamiento de Milei a Macri es una chicana más, son acciones de un político tradicional. Macri hizo un análisis de la Argentina y reconoció el aporte de Milei a la discusión política, pero dijo que apoya a Patricia Bullrich. El Macri auténtico nos apoya con toda su convicción".

Qué dijo Massa sobre el acercamiento entre Macri y Milei

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, también se refirió a las declaraciones cruzadas entre el ex presidente y el candidato de La Libertad Avanza. "Lo más grave del jugueteo de Macri con Milei es que le falta el respeto a los votantes de Horacio (Rodríguez Larreta) y a los radicales. Entiendo que es parte de la bronca o de la angustia y de la renuncia de (Elisa) Carrió", aseguró a Clarín.

Además, reiteró su comparación entre Milei y Patricia Bullrich, a quienes acusó en la semana de querer imitar las medidas de José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. "Plantean lo mismo, los dos soñarían a Macri como ministro plenipotenciario por el mundo consiguiendo inversiones. Milei se animó a decirlo, Patricia todavía no", señaló.