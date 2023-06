Rosemblat lanzó su precandidatura a Jefe de Gobierno: “No quiero que las elecciones del peronismo porteño sean una interna radical”

El humorista encabezó una nueva actividad con Ofelia Fernández, en la que hizo una defensa de Cristina Kirchner y realizó fuertes críticas a los medios que "la demonizan y la persiguen" y los fallos judiciales "que intentan proscribirla".

El precandidato a jefe de gobierno porteño de Unión por la Ciudad, Pedro Rosemblat, afirmó que "la conducción del macrismo" en la ciudad de Buenos Aires "es pésima" y que "los problemas más elementales no fueron resueltos porque ni siquiera lo intentaron porque gobiernan para los amigos". De cara a las elecciones 2023, pidió: “No quiero que las elecciones del peronismo porteño sean una interna radical”

Rosemblat encabezó, junto a la legisladora porteña Ofelia Fernández, una actividad en el barrio de Constitución, donde pidió "no mirar encuestas" porque "las convicciones no son piantavotos, nadie nos va a convencer de eso". Asimismo, se refirió a que "en esta Ciudad intentaron asesinar a Cristina (Fernández de Kirchner, vicepresidenta), dictan los fallos bochornosos con los que intentan proscribirla, los estudios de televisión y los diarios que la demonizan y persiguen; y justamente es en esta Ciudad en donde tiene que empezar nuestra defensa irrestricta de Cristina".

De cara a la interna en el frente opositor porteño, lanzó con ironía: “Parece que Santoro va a ser candidato y me parece muy bien, parece que Nito Artaza va a ser candidato y me parece muy bien, lo que no quiero es que las elecciones del peronismo porteña sean una interna radical. Vamos a ir a las PASO para representar nuestra identidad peronista, nuestra historia, con orgullo, sin esconder nada, sin disfrazarnos”.

Rosemblat y Fernández llevan recorridos casi 30 espacios culturales en todas las comunas porteñas, donde mantienen diálogos con la militancia, estudiantes, médicos, jóvenes, adultos mayores y una serie de protagonistas de los distintos conflictos de la Ciudad.

La actividad se convocó como "Gira de básicas XL", dando un cierre a la primera etapa de las recorridas que vienen haciendo hace dos meses por unidades básicas, centros culturales, colegios y espacios vecinales.

En tanto, la legisladora porteña Ofelia Fernández: "Nosotros no tenemos una responsabilidad, tenemos la obligación de reinventar una potencia generacional que se haga cargo y se apropie de su destino. Invitar y proponer y promover dirigentes que pongan con coraje, de frente a estos tipos, un proyecto sin descartados, sin excluidos". Y completó: "De lo que estamos convencidos es de que la pelea que se viene este año hay que darla sin disfrazarnos de nada. El mayor problema de obsesionarse con los focus group en nombre de ir a buscar a otros indecisos es que no estamos trayendo a nadie nuevo y además estamos perdiendo el entusiasmo de los propios. Hay que ser auténticos".

Con información de Télam