Rio Negro y Neuquén inauguran las definiciones del año electoral: quiebres, tensiones y colectoras

Río Negro y Neuquén darán el puntapié inicial del año electoral en situaciones espejo. En ambas provincias, los favoritos son los partidos locales y, n los dos distritos, las coaliciones más importantes del país tuvieron fisuras.

Este domingo se dará inicio formal al calendario de elecciones generales en nuestro país. La inauguración estará a cargo de dos provincias que, si se las mira en detalle, aparecieron espejadas. Hubo rupturas en las dos coaliciones más importantes de la Argentina y los partidos locales se mostraron lo suficientemente fuertes como para ser los favoritos de la jornada. En Neuquén y Río Negro, donde el macrismo y el radicalismo irán divididos, la ciudadanía irá a las urnas y los frentes nacionales podrán mostrar algunos resultados favorables.

Las dos provincias tendrán colectoras detrás de los nombres más taquilleros. En Río Negro, con Alberto Weretilneck como el favorito, estará el Frente de Todos representado por el sector de Martín Doñate y con apoyo del kirchnerismo, además de la Unión Cívica Radical, hoy sin representación legislativa en la provincia. En Neuquén, el PRO optó por romper la alianza e ir tras el nombre de Rolando Figueroa, un ex Movimiento Popular Neuquino que peleará por el segundo lugar. El peronismo se encolumnó detrás de una sola lista pero una parte del FdT migró para también colocarse en el tren de “Rolo”.

Río Negro

Juntos por el Cambio selló su ruptura hace tiempo en la provincia. Cuando el macrismo decidió que Aníbal Tortoriello debía ser el único candidato, sin dar chance a una disputa interna a la UCR, el partido centenario rompió y se fue detrás de la boleta ejecutiva de Weretilneck para colar allí su propia lista de legisladores. El diputado y postulante del PRO también recibió el apoyo de la Coalición Cívica y podría quedar segundo o tercero, pero muy lejos del primer puesto. Más allá de eso, los amarillos vieron algo favorable, podrían pasar de tener una sola banca en el parlamento local a conseguir ocho.

Tortoriello se vio envuelto en un trágico episodio a dos semanas de las elecciones. En su auto, de regreso de una actividad de campaña, atropelló y mató a un trabajador rural en la noche rutera de la provincia. Lejos de bajarse de la candidatura, continuó y sería la figura más fuerte para hacerle frente al oficialismo aunque sin chances de victoria.

El hombre del PRO hizo un cierre de campaña local aunque en la previa contó con la compañía de Elisa Carrió y Ernesto Sanz, además de los apoyos de su partido. Y si bien encarará la elección con la intención de hacer una buena performance, cerca de los 25 puntos - aunque las encuestas lo mostraron por debajo de esa cifra -, tuvo algunos inconvenientes.

El primero y más grave fue el mencionado accidente. Pero el segundo fue netamente político. Una foto con María Emilia Soria, intendenta de General Roca. La familia Soria no estará junto al resto del armado del Frente de Todos y optó por acompañar la propuesta de Silvia Horne, del Movimiento Evita. La instantánea con el candidato del PRO generó todo tipo de especulaciones y fue un inconveniente incluso para el macrismo que perdió a algunos fiscales propios, con una reciente derrota municipal, que decidieron irse.

Según pudo saber El Destape, los dos dirigentes se reunieron de forma institucional. Tortoriello le planteó que, de ganar, no dejaría aislado a General Roca. Pero se especuló con que también hubo un acuerdo para repartir la boleta del macrista en esa localidad.

El Frente de Todos no la tendrá fácil. Se generó una división que no pareció encontrar puentes de reconciliación. El PJ, Nuevo Encuentro y el Frente Renovador conformaron la alianza electoral Nos Une Río Negro y llevarán una lista propia de legisladores bajo la candidatura a gobernador de Alberto Weretilneck.

Weretilneck tendrá su propia lista, la del FdT institucional y la de la UCR que hoy no tiene ningún legislador y con el resultado esperado para este domingo podría recuperar su propio bloque, en el número que sea, para volver a tener representatividad en la provincia. Además, mostraron expectativas en torno a algunas intendencias que aún no se disputaron. El FdT también podrá levantar la copa como si fuera la primera victoria del año.

La relación de Todos con el Evita y el Sorismo se mostró en carriles separados. Sintonías muy diferentes que se profundizaron por la foto de María Emilia con Tortoriello, el candidato del PRO. Por lo tanto, la imagen generó temblores en los dos frentes. En cuanto a encuestas, depende de cuál se mire, los resultados pueden estar un punto más arriba o más abajo, pero la opción de Weretilneck se mostró ampliamente superior y la disputa estará en el segundo puesto. El macrismo consideró que se lo quedará pero el peronismo puso en duda el dato y no dejó de lado la posibilidad de que se tengan que contentar con el bronce.

Neuquén

Juntos por el Cambio también se rompió en esta provincia. De hecho, fue la primera, la que inauguró una catarata de conflictos en distritos sin PASO. Aquí, a diferencia de Río Negro, se llegó a una judicialización por el uso del sello de la alianza que quedó en manos del radical y candidato a gobernador Pablo Cervi.

Su nombre fue el plan original de Cambiemos pero en el trayecto, con apoyo de Mauricio Macri y un trabajo de Omar de Marchi, el PRO decidió migrar hacia una opción con más chances, según se entendió. Por eso, el macrismo se encolumnó, como colectora, detrás de la candidatura de Rolando Figueroa, dirigente del partido provincial Comunidad y un ex Movimiento Popular Neuquino.

Cervi se quedó con el apoyo de la Coalición Cívica y también captó a algunos dirigentes amarillos, particularmente del bando de Patricia Bullrich. De hecho, su vice, Jorge Taylor, es de esta rama. El candidato cerró su campaña el jueves con una caravana por la ciudad capital y otros distritos de la provincia además de contar con visitas de Elisa Carrió y Rodrigo De Loredo.

El PRO, en tanto, llevará a sus candidatos locales pero tras el nombre de Figueroa gobernador. Según las encuestas, la disputa será pareja. Entre los tres primeros postulantes, sólo habría siete puntos de diferencia. El Movimiento Popular Neuquino se mostró como el claro favorito bajo la postulación de Marcos Koopmann pero el resultado podría ser ajustado. “Rolo” estaría ubicado en segundo lugar y Ramón Rioseco, del Frente de Todos, tercero cerca.

A diferencia de Cambiemos, el cierre de Todos fue de unidad aunque no faltaron las tensiones normales para este tipo de trámites. En un momento se barajó la posibilidad de una interna con Darío Martínez pero él no quiso ir por la gobernación y se transformó en el primer candidato a legislador en la misma boleta.

A diferencia de Río Negro, todo el PJ se encolumnó detrás de esta propuesta, pero una parte optó por apoyar la de Rolo Figueroa, también con banca del macrismo. Particularmente, el Evita y apoyos explícitos de parte del albertismo. En los últimos meses, el Ministerio de Desarrollo Social comandado por Victoria Tolosa Paz repartió mercadería, maquinarias, herramientas y subsidios junto a nombres de la lista apoyada por el PRO, la de Rolando. Según se especuló, esa foto pudo haber tenido la intermediación de Santiago Cafiero, el canciller argentino, cuya prima es candidata del ex MPN. Las imágenes se sucedieron en los últimos meses.

En febrero, dirigentas nacionales de la Cartera estuvieron junto al intendente y candidato a la reelección de Barrancas por el partido de Rolo Figueroa para hacer entrega equipamiento. Estuvieron acompañadas por la funcionaria nacional a cargo de la delegación neuquina, Lorena Barabini, y la concejala Ana Servidio, prima de Cafiero y candidata a diputada por Comunidad.

Servidio se postuló a diputada provincial por Avanza Neuquén y ya le dio su apoyo explícito al ex MPN que también contó con la banca del macrismo, por lo que irá en otra lista colectora. Otro que migró hacia esos horizontes fue Marcelo Zúñiga, referente del Movimiento Evita en la provincia, que creó una nueva boleta paralela, en este caso del Frente Grande, tras Figueroa. Si bien esta división del FdT no generó tanto revuelo como lo hizo la de Río Negro, claramente las aguas no están quietas.

En ambas provincias se dio la misma situación espejo. En las dos, Cambiemos se rompió. En las dos, el PRO y la UCR irán en espacios separados. En las dos, los partidos locales se mostraron como los más fuertes y favoritos. En las dos, el Frente de Todos también tuvo fisuras. En las dos, los sectores separatistas del FdT mostraron vínculos con el macrismo o con el candidato apoyado por el macrismo.