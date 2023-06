Quintela aseguró que Cristina Kirchner quiere que el FdT tenga "una sola propuesta" electoral

El gobernador de La Rioja le respondió a Agustín Rossi por la intención de los gobernadores de tene run candidato único. "Quiero saber cuál es el conocimiento que tiene de Argentina", lanzó.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a remarcar que el Frente de Todos (FdT) debe presentar candidaturas de "consenso, con carácter federal y que sinteticen las aspiraciones" de los sectores que integran la coalición y aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "también quiere" que el oficialismo tenga "una sola propuesta" presidencial para los comicios de este año. Por otro lado, cruzó a Agustín Rossi, quien había señalado que el pedido y opinión de los gobernadores es respetado pero que, a su vez, le pareció "autoritaria la exigencia de una lista de unidad".

En declaraciones a Futurock, el mandatario riojano manifestó: "Queremos una propuesta única que sintetice las aspiraciones de todos, tiene que tener un carácter federal. Eso no implica que los gobernadores tengamos expectativas de integrar la fórmula, pero queremos contribuir a un programa que le dé fortaleza a esa fórmula". Sobre esto, aseguró que "no se habló de ningún nombre" y que el objetivo es dialogar "con quienes formaron este espacio para pensar una propuesta única".

"Hablo con Cristina (Kirchner) y ella también quiere una sola propuesta que simplifique la posibilidad de llevar adelante una estrategia electoral", aseveró Quintela. A su vez, expresó que no es contra nadie y que tiene haber una síntesis de cara a los comicios: "Tenemos que poner por encima los intereses de los argentinos sobre las expectativas personales. Sin proscribir o coartar las expectativas naturales".

Por su parte, en diálogo con El Destape Radio, sostuvo: "¿Dónde van a desarrollar la políticas los compañeros si no es en las provincias. Trece gobernadores exigimos una sola propuesta que permita desarrollar una campaña como corresponde, no se puede trabajar con cinco propuestas y que todos sean miembros del gabinete". Y advirtió: "Cuando venga a la provincia de La Rioja, no sé quién los recibirá porque nosotros pedimos que actuemos responsablemente".

Sobre las críticas expresadas por el jefe de Gabinete y precandidato presidencial, Agustín Rossi -quien señaló que la opinión de los gobernadores es respetada pero la calificó como "autoritaria"-, lanzó: "¿A dónde va a ser política Rossi si no es en las provincias Argentinas? O lo hace con el apoyo de los gobernadores o lo hace con la marginalidad que pueda obtener de cada lugar. Quiero saber cuál es el conocimiento que tiene de la Argentina. Respeto su posición, no la cuestiono; simplemente manifiesto la nuestra". Y agregó: "Pedimos responsablemente una fórmula única, una propuesta que sintetice para ecolumnarnos".

Con respecto a este tema, en Futuröck, Quintela sostuvo que los mandatarios provinciales tienen el mismo derecho de plantear lo que creen más conveniente dentro del espacio que conforman. "La exigencia no es de carácter imperativo, sino en función de los tiempos que estamos viviendo y la situación grave que estamos atravesando. Más allá de las legítimas aspiraciones de muchos compañeros, no podemos poner en riesgo la situación del país", remarcó.