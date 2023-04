Pichetto y la teoría del "Conde Drácula" para ganar las Elecciones 2023

El dirigente de la oposición habló de las posibles alianzas entre los espacios opositores y se refirió, con ironía, a la importancia de "dialogar con todos".

El dirigente de Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, destacó la decisión que tomó Mauricio Macri de no competir en las próximas elecciones presidenciales, habló de posibles alianzas entre diferentes coaliciones y remarcó la importancia de "dialogar con todos" en caso de gobernar por el futuro de la Argentina. "Para sacar adelante al país hay que hablar hasta con el Conde Drácula", lanzó.

En diálogo con El fin de la metáfora, por Radio Con Vos FM 89.9, el auditor general de la Nación se refirió a la noticia de la semana que protagonizó el expresidente y líder de Cambiemos: "Es una situación de oportunidad en términos de que necesariamente tiene que aparecer un nuevo liderazgo en términos de la elección presidencial y apurar rápidamente la construcción del programa". Y remarcó: "La figura de Macri es muy importante dentro de JxC y su decisión de no competir abre el camino a las distintas opciones que estamos trabajando para reemplazar esa alternativa".

Más allá de lo que esto signifique en la interna de la oposición, Pichetto dio su opinión personal: "Yo puedo lamentar esa decisión porque creo que Macri era una figura importante que tenía un gran potencial electoral". Y añadió: "Hoy el escenario nos obliga a trabajar sobre un liderazgo de contenido y de ideas. Hay que ampliar la base de sustentación de Juntos por el Cambio con inteligencia, responsabilidad y sin mezquindades".

En esa línea, el exsenador habló sobre las posibles alianzas entre los diferentes espacios opositores y confirmó que hace unos días compartió una charla con el dirigente de Avanza Libertad, José Luis Espert. "No me parece mal que participe dentro de la coalición", acotó. Aunque aclaró: "No veo posible que (Javier) Milei participe dentro de JxC porque él es candidato dentro de su espacio. No quiero conjeturar sobre cosas que no van a suceder. Milei es Milei en la medida que mantenga la individualidad y siga sosteniendo su discurso disruptivo y antipolítico. Es una figura que ha construido más un camino con los sectores jóvenes".

Pichetto se refirió al escenario en la provincia de Buenos Aires

Por otro lado, Pichetto se refirió al escenario en la provincia de Buenos Aires, donde consideró que "el Frente de Todos tiene una candidatura unificada en la figura del actual gobernador (Axel Kicillof) y el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía sigue gravitando".

Sobre el cierre, el dirigente destacó que JxC tiene "una gran posibilidad" de ser gobierno en Argentina "si no nos equivocamos y tenemos inteligencia". Para eso, Pichetto opinó deben buscar un mensaje político "de construcción de esperanza". Y concluyó: "Para sacar adelante al país hay que hablar hasta con el Conde Drácula, es necesario dialogar con todos los que tengan responsabilidad institucional".