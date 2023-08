Pichetto cruzó a Bullrich y reavivó la interna en Juntos por el Cambio: "Cosmovisión de revolución o muerte"

El precandidato a diputado aseguró que esa frase no es "propia del sistema democrático". Apuntó que era "la consigna de uno de los movimientos revolucionarios más duros que tuvo la Argentina".

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio en las elecciones 2023, Miguel Ángel Pichetto, apuntó contra la precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, y sostuvo que su lema "si no es todo, es nada” es de la "cosmovisión de la revolución o la muerte". Lo asoció con el "Todo o Nada" que era "la consigna de uno de los movimientos revolucionarios más duros que tuvo la Argentina".

El excandidato a vicepresidente asoció la frase de Bullrich con un libro que narra la historia del jefe del ERP, Mario Santucho, que se llama "Todo o nada" y aseguró que "es una cosmovisión de la revolución o la muerte" y "no es propia del sistema democrático".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"(No es democrático) porque era la consigna de uno de los movimientos revolucionarios de izquierda más duros que tuvo la Argentina. El ERP tenía una cosmovisión militarista mucho más fuerte que Montoneros incluso", explicó en Políticos en Recreo.

En tanto, intentó bajar el tono y dijo que "no cree que se hayan dado cuenta cuando hicieron ese spot de campaña" y disparó: "Hay que conocer la historia. Hay algunos publicista que son buenos, pero son ignorantes de la historia".

Reacciones contra el "Todo o nada" de Patricia Bullrich

Recientemente, el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, también apuntó contra el sector bullrichista de la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023. "No es todo o nada", escribió el ex diputado en el tuit que acompañó el video, mientras que etiquetó a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, a la ex presidenta de presidenta del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, y al legislador porteño Juan Pablo Arenaza. "Si no es todo, es nada", había expresado la precandidata presidencial Patricia Bullrich en el spot que difundió en sus redes sociales días atrás.

"Todo o nada es ir a Santa Fe y acusar de narco a un candidato de nuestro espacio que hasta hace poco era el referente de seguridad de todos", dijo Wolff en el video. Los dichos del ex diputado tuvieron como referencia las acusaciones de la precandidata a gobernadora de Santa Fe Carolina Losada hacia el precandidato Maximiliano Pullaro, que tendrán su PASO el próximo domingo. En su video, además de cuestionar a Losada, señaló al precandidato a vicepresidente de Bullrich, Luis Petri.

El pasado 7 de julio, Patricia Bullrich publicó su primer spot presidencial y generó una nueva polémica dentro de JxC. "Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada", expresó la ex ministra de Seguridad en el video en el que pidió "generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo".

Wolff en una entrevista en Net TV cuestionó el video de quien fuera ministra durante el gobierno de Fernando de la Rúa. "Tiene que ver con una concepción fascista", dijo el secretario de Asuntos Públicos respecto a la frase "todo o nada" ante la consulta del periodista Jorge Fontevecchia.