Pérsico pidió que el Frente de Todos defina un "candidato único"

El dirigente del Movimiento Evita contó que saldrán a la calle para "acompañar" a Cristina en el acto del jueves y llamó a definir un "candidato de unidad" para evitar la interna en el FdT.

Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, dio detalles de la reunión previa a la movilización que se realizará este jueves en Plaza de Mayo, donde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será la principal y única oradora. El referente contó que dialogó con la dos veces mandataria, manifestó que se movilizarán con el movimiento a Plaza de Mayo para "apoyarla y acompañarla" y abogó por un candidato de unidad para las presidenciales.

En Navarro 2023 por El Destape Sin Fin, Pérsico expresó: "Los dirigentes del Movimiento Evita fuimos a hablar con Cristina para apoyarla y plantearle que vamos a movilizar y acompañarla en el acto. Veníamos hablando con Máximo sobre la necesidad de hacer un acto importante de los sectores populares para que haya conciencia y apoyo en esta situación difícil que estamos atravesando".

Por otro lado, Pérsico se refirió a las elecciones presidenciales: "Estamos a favor de las PASO como definición general para que se renueve la política pero para las nacionales apoyamos al candidato que tenga las mejores condiciones para ganar, que represente el proyecto y el programa del que habla Cristina". Y pidió de cara a las próximas semanas, repleta de definiciones: "Preferiríamos que haya un espacio donde nos podamos juntar y definir un programa, una estrategia y un candidato".

Si bien sostuvo que no se habló de nombre, "hoy en día hay algunos dando vueltas y creemos que tiene que ser uno de ellos", afirmó. Y añadió en relación al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: "Es candidato a gobernador y está en la decisión de él si quiere ser candidato a presidente, es un muy buen candidato que expresa los votos de Cristina". Además, tomó como positiva la posible precandidatura del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Más allá de los nombres que puedan integrar la fórmula presidencial del Frente de Todos (FdT), Pérsico remarcó la importancia de que -tal como dijo la vicepresidenta- se discuta "una idea pragmática" y abogó porque "no haya una interna, sino un solo candidato y un único programa". Y añadió: "Cuando se armó el FdT fuimos juntos, tenemos que buscar la unidad y una estrategia para ganar. Si al gobierno le hubiera ido bien muchos de los compañeros que se alejaron no se hubieran alejado, podemos convocarlos para ampliar el frente... No nos gusta la interna por la disputa misma".

Asimismo remarcó que el Movimiento Evita no presentará ningún candidato "porque no queremos complicar la situación que ya está complicada", manifestó y más allá de que CFK no participará activamente de los comicios, "representa la mayor parte y ella debe tomar la decisión", opinó.

"Creemos desde el Movimiento Evita tiene que haber mucha movilización popular. Nunca abandonamos la calle y tratamos de ser amplios. Mañana vamos a movilizar más de cincuenta mil compañeros y unos treinta mil de otras organizaciones, vamos a movilizar muchísima gente", detalló palpitando la jornada del jueves. Y sentenció: "Hay que hacer lo que dice Cristina, sacar el bastón de mariscal y salir a buscar votos".