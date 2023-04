Pedro Rosemblat lanzó su candidatura a jefe de gobierno porteño

Hace algunas semanas, junto a Ofelia Fernández habían publicado un video en las redes sociales con la consigna "Abran PASO" en la Ciudad de Buenos Aires.

El influencer Pedro Rosemblat lanzó su candidatura a jefe de gobierno porteño durante la presentación del libro "Los Peores", junto el precandidato a presidente Juan Grabois y la legisladora Ofelia Fernández en un Auditorio de la Facultad de Sociales con más de 1000 personas.

"Somos los que para defender a Cristina no miramos encuestas y lo vamos a hacer toda la vida, les guste o no les guste. Por eso es que en estas elecciones estoy dispuesto a representar esta identidad", sentenció Rosemblat y agregó: "No queremos ir a una interna feroz, nos parece que un acuerdo de cúpula no puede representar las distintas expresiones que hay en el Frente de Todos". Hace algunas semanas, junto a Fernández habían publicado un video en las redes sociales con la consigna "Abran PASO".

Por su parte, Fernández insistió en la necesidad de unas PASO "para construir colectivamente una propuesta política". En esta línea, sostuvo: "Perdemos hace 16 años entonces algo hay que revisar. CABA es un claro ejemplo de cómo una fuerza politica puede pensar que ablandarse, moderarse y tener candidatos que se parezcan mas a ellos que a nuestros militantes puede ser la mejor manera de ganar las elecciones". Y concluyó: "Tenemos que ser una generación que sueñe, que tenga autoestima. Tomemos el bastón de mariscal en todos los lugares donde haga falta".

Finalmente, Grabois reafirmó las candidaturas: "Tenemos candidato a jefe de gobierno porteño, tenemos candidato a gobernador que es Axel Kicillof y a menos que Cristina nos de la buena noticia de que se va a presentar, tambien tenemos candidato a presidente". Luego de detallar sus primeras medidas en caso de ser presidente, concluyó con un mensaje para la militancia: "Las convicciones no son piantavotos. Tenemos convicciones, tenemos programa, con la juventud, con los pobres de la patria, con nuestros ideales como bandera y sin andar mirando si te da un puntito mas, un puntito menos, porque asi venimos perdiendo hace siete años. Viva la Patria" cerró Juan Grabois ante un auditorio colmado.

Asimismo, estuvo presente y dio las palabras de inicio la decana Ana Arias, también el diputado nacional Itai Hagman y el referente social de la Ciudad de Buenos Aires Jonathan Yeferly "De la Silla" Algalarronda Rondan, entre otros.

A qué hora habla Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindará esta tarde una charla magistral, en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata. Lo hará a días del anuncio del presidente Alberto Fernández de no presentarse a las próximas elecciones presidenciales para un segundo mandato.

Cristina hablará ante unos 20 mil militantes a partir de las 18. Se dispondrán pantallas en el exterior del teatro para que puedan seguir la disertación de la vicepresidenta y se podrá ver por Youtube y Twitter de la organización y la propia exmandataria.

La exposición de hoy será la primera aparición pública de la Vicepresidenta tras el anuncio de la decisión del presidente Alberto Fernández de no presentarse para un próximo mandato en las elecciones de octubre. También se dará el mismo día en que un equipo de funcionarios del ministro de Economía, Sergio Massa, viaje a Estados Unidos a rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un comunicado, desde la EJNK detallaron que la charla magistral titulada "27 de abril 2003-2023. La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica" se realizará en el complejo ubicado en las calles 51 entre 9 y 10 de la capital bonaerense.