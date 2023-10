Patricia Bullrich habló sobre "los audios de Melconian" y dijo lo que todos piensan: "Basura"

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio mostró su enojo por la difusión. "Me parece todo sucio", lanzó.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023, Patricia Bullrich, se refirió a "los audios de Melconian" y aseguró que hay "una campaña sucia" en su contra. "Es una basura, en el sentido no de persona, sino por las cosas que hace", lanzó en declaraciones radiales el eventual ministro de Economía de Bullrich.

En diálogo con Radio Rivadavia, la exministra de Seguridad no dudó en mostrar su enojo y bronca por lo ocurrido en las últimas horas y aseguró que existe "todo el tiempo" una campaña sucia contra ella y su equipo. "Con este tema que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen... Vayamos a las cosas que son explícitas y concretas: Tomás Méndez no es un periodista, es una basura, en el sentido no de persona porque no califico a las personas como basuras, sino por las cosas que hace", apuntó.

En esa línea, Bullrich marcó: "Me parece todo sucio. Hoy las campañas sucias son un instrumento, lamentablemente, de las campañas. Tendrían que tener trazabilidad, porque no cualquiera puede poner cualquier cosa en cualquier lado". Y tras asegurar que se trata de "operaciones de quinta categoría", a las cuales la Argentina está acostumbrada; volvió a cargar contra Méndez, acusándolo de haber organizado un escrache "con taxistas" en la puerta de su casa.

Al igual que Bullrich, el candidato presidencial Sergio Massa también fue contundente con respecto al tema y defendió al economista ante las acusaciones. "Alguien me preguntaba por chat si escuché los audios de Melconian... Eso es todo basura, todo basura. Melconian es un profesional de la puta madre con el que me llevo bien en lo personal y con el que pienso distinto respeto del camino de la solución", marcó en diálogo con América TV. A su vez, pidió una competencia "sana y responsable", dejando de lado el "todo o nada, o el vale todo".