Patricia Bullrich habló de su pasado vinculado a Montoneros y dijo lo que nadie sabía: "Asumo lo que hice"

La precandidata de JxC se refirió a su pasado y a la trayectoria política repleta de cambios. "No reivindico a la generación diezmada", marcó.

La exministra de Seguridad y precandidata a Presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se refirió a su paso por el peronismo en el marco de la campaña electorial por las elecciones 2023. En la entrevista reconoció haber formado parte del a Juventud Peronnista y resaltó que lo más destacable de su carrera política es que logró ser "autocrítica" sobre su pasado. "Yo no reivindico a la generación diezmada", aseguró.

En diálogo con A24, la titular en licencia del PRO manifestó: "Yo fui de la Juvetud Peronista, asumo lo que hice, estuve allí. La JP reinvidicaba a montoneros. Yo creo ser de las pocas argentinas que dijo, y es una autocrítica clara, el mal que le hace la violencia a la política". Luego de marcar que no reivindica a la generación diezmada, comparó: "Lo importante de alguien es ser autoicrítico como Mujica que fue presidente de Uruguay y dijo no querer volver al pasado o como Michelle Bachelet que le mataron al padre y dijo no tener rencores".

Por otro lado, Bullrich marcó que si es electa presidenta ejercerá como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. "Les voy a dar a las fuerzas armadas el lugar que tienen que tener, no las voy a dejar en un rincón donde las han dejado todos estos años y las han utilizado como punching ball". Y aseguró: "Voy a tener una verdadera jefatura y cuando les das jefatura, ellos responden como lo hiceron conmigo cuando fui ministra de Seguridad".

La precandidata de JxC también se refirió a la útltima dictadura militar y a los desaparecidos a causa del terrorismo del Estado. "Lo que no podemos decir es: o decís 30 mil o sos un traidor a la patria. La base es la libertad y las pruebas fueron científicas, de la Conadep. Supongamos que mucha gente no se hubiese animado a ir a la Conadep... Puede haber pasado, aunque creo que no sucedió a esta altura de los años". Y sentenció: "Independientemente de si fueron 30 mil u 8 mil, o los que fueron, en el fondola Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fratricidas como los que tuvo".

Massa, contra Bullrich: "¿La de Montoneros?"

En las últimas horas, el ministro Sergio Massa cuestionó a la precandidata de JxC por su pasado y sus diversos cambios en su trayectoria política. "¿Cuál es Patricia Bullrich?", preguntó Massa, al hacer referencia a los cambios de sentido que tuvo la trayectoria política de Bullrich, en declaraciones radiales.

"Los mismos que a mí me acusan por ser dialoguistas y con eso usan para descalificarme y decirme que soy lábil y qué se yo, son los que lideraron del otro lado pasaron por 13 partidos políticos distintos. ¿Cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con Menem? ¿La que estaba con Carrió? ¿La que trataba a Macri de delincuente?", declaró el precandidato.