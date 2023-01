Operativo clamor desde PBA: "Cristina 2023"

Uno de los hombres más cercanos de Axel Kicillof pidió que la vicepresidenta sea candidata en las próximas elecciones.

Antes de que finalice el 2022, el 31 de diciembre a las 23:51 horas, el Jefe de asesores del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, publicó en su cuenta de Twitter que su deseo para 2023 es "que Cristina sea candidata". En diálogo con El Destape Radio, Bianco afirmó que "Cristina es quien convoca, tiene un mayor caudal de votos y de adhesiones políticas". El jefe de asesores del Gobernador dijo que una candidatura de la vicepresidente para las próximas elecciones, “le conviene a nuestra fuerza política".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Cristina lo dijo claramente que ella no renunció a nada, no se autoexcluyó, está proscripta", remarcó el dirigente que forma parte de la mesa chicha de dirigentes que asesoran a Kicillof. "Hay una condena amañada que no está sujeta ni al debido proceso ni a la evidencia, pero es una condena. Es algo que deberá considerar la vicepresidenta", remarcó.

Respecto de la reelección del Gobernador bonaerense, Bianco manifestó que "Axel va a hacer lo que defina nuestra fuerza política. Me parece que cuando el titular de un Ejecutivo tiene la chance normativa de reelegir y hace un excelente gobierno, lo más lógico es que reelija".

Por otra parte, se refirió a la reunión de los gobernadores con Alberto Fernández por el juicio político a la Corte: "Entiendo que la gran mayoría de los gobernadores del Frente de Todos va a estar apoyando el pedido de juicio político", dijo.

Elecciones 2023

Días atrás, Bianco se refirió a las futuras elecciones y sostuvo que "los bonaerenses tienen derecho a la educación, a la salud, a la producción, al empleo y a la dignidad pero, sobre todo, tienen derecho al futuro".

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario se refirió a la campaña lanzada por el Gobierno provincial en el marco de los tres años de gestión del mandatario Axel Kicillof, y en la que se destacaron los principales ejes desde su asunción al frente del Ejecutivo provincial.

Así, pidió "poner en valor todo lo que se hizo en estos tres años, pese al contexto tan difícil", y rememoró que Juntos por el Cambio (JxC) "dejó tierra arrasada en todas la áreas; salud, educación, seguridad, producción y en materia social y luego vino la pandemia".

Además sostuvo que en el año 2020 el Gobierno "evitó que la gente se contagie y que caiga el empleo, con muchas políticas de sostén de la producción", mientras que "en 2021 se reforzaron las políticas en seguridad, salud, educación y las cuestiones vinculadas a la dignidad y lo social".

"Lanzamos una campaña para visibilizar esos ejes, para poner en valor todo lo que se hizo y, sobre todo, para mirar de cara al futuro", continuó Bianco y planteó que "los bonaerenses tienen derecho a la educación, a la salud, a la producción, al empleo y a la dignidad pero, sobre todo, tienen derecho al futuro".