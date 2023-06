Elecciones 2023: Espert fue presentado en Juntos por el Cambio, mientras Larreta cruzó a Macri por Schiaretti

El economista de Avanza Libertad compartió un desayuno con los referentes de los demás partidos de la coalición. Sigue la discusión por la incorporación del gobernador de Córdoba.

Juntos por el Cambio (JxC) oficializó la incorporación a sus filas del diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert, en un encuentro donde fue notoria la ausencia del sector interno que responde a Patricia Bullrich, mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró su pedido para seguir ampliando la coalición opositora, con dirigentes como el cordobés Juan Schiaretti.

La foto que marcó formalmente la llegada de Espert a JxC se hizo esta mañana en una confitería del barrio porteño de Recoleta, donde hubo representantes de todos los sectores, aunque Patricia Bullrich fue la gran ausente del espacio.

Bullrich y su sector pusieron trabas al desembarco del economista liberal hasta que finalmente lo aceptaron hace 24 horas: la resistencia tenía que ver con el temor de que su llegada pudiera atentar contra las chances electorales de la exministra de Seguridad.

El comité de bienvenida a Espert lo encabezaron esta mañana el gobernador radical de Jujuy y precandidato presidencial Gerardo Morales; el titular de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro; el presidente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto y el secretario general del PRO, Eduardo Macchiavelli, que responde a Horacio Rodríguez Larreta.

"Reafirmamos la firme vocación de ampliarnos y el concepto de hacer todos esos esfuerzos de ratificar la voluntad para el fortalecimiento y la unidad de Juntos por el Cambio. De parte de la UCR, bienvenido José Luis", dijo Morales en las palabras que dedicó a Espert.

"Me alegro mucho que el PRO haya resuelto definitivamente esta situación y nos encaminemos a la ampliación y a una mayor capacidad de gobernabilidad", subrayó Morales, dejando en evidencia que fueron sus socios electorales los que demoraron la incorporación del economista liberal.

Por su parte, Machiavelli expresó: "Necesitamos ampliarnos, ser más, y por eso hoy estamos celebrando un capitulo de esa ampliación" y agregó: "En nombre del PRO le quiero dar la bienvenida".

A su turno, Ferraro calificó la incorporación de Espert como "una buena noticia" y dijo que la figura del liberal "le aporta y representa valores e ideas que están asociadas a la lucha por la libertad y el liberalismo democrático y plural". "Estamos convencidos de que ampliar el espacio opositor sirve", dijo el representante de la CC.

El mensaje de Espert tras su ingreso a Juntos por el Cambio

En tanto, Espert agradeció los mensajes de bienvenida, y dijo que el próximo Gobierno deberá encarar una reforma laboral y terminar con "la puerta giratoria" para los delincuentes que cometen delitos.

"Necesitamos un Estado más razonable, que devuelva los impuestos en servicios, que no tenga déficit, porque eso genera inflación", explicó Espert. Luego aseguró que es necesario "una reforma laboral que defienda a los trabajadores en serio, y que haga que los comerciantes y empresarios quieran contratar gente".

Al referirse a la cuestión de la seguridad, Espert dijo que "se tiene que terminar con la puerta giratoria para los delincuentes, terminemos con la doctrina de (Eugenio) Zaffaroni, que hace que hoy los inocentes sean los que están detrás de las rejas" de sus casas.

El diputado liberal también aclaró que el ingreso de su partido, Avanza Libertad, a Juntos por el Cambio se hace "sin ningún tipo de condicionamiento" para su candidatura. Espert ya anunció que se incorpora a Juntos por el Cambio para ser candidato presidencial, y su aclaración de hoy va dirigida a los sectores internos que buscaban postularlo como gobernador en la provincia de Buenos Aires.

La posible incorporación de Schiaretti a JxC

En tanto, Larreta reiteró esta mañana su idea de seguir ampliando Juntos por el Cambio e insistió en la necesidad de incorporar a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, cuya llegada es resistida por Bullrich y Mauricio Macri. "Nunca doy una discusión por cerrada; hay distintas etapas, mecanismos diferentes, no voy a resignar nunca mi vocación de sumar", afirmó este viernes Larreta a Radio Rivadavia.

De este modo, el jefe de Gobierno porteño volvió a subir la apuesta luego de que ayer, durante una recorrida por La Matanza, Patricia Bullrich afirmara que la incorporación de Schiaretti era "inoportuna" y afirmó que se trataba de un debate cerrado.

En la misma línea, Morales le dijo este viernes a Télam -tras la conferencia de prensa en Recoleta- que "el camino es la amplitud de Juntos por el Cambio, que es el camino que hemos transitado desde el principio". Morales también aprovechó para cuestionar al sector de Patricia Bullrich al afirmar que "Horacio (Rodríguez Larreta) tuvo una actitud firme en un momento clave para que se incorpore Espert, que como saben había un sector que lo ha resistido hasta último momento y ha tenido que ceder".

La postura de Bullrich

En medio de esta discusión, Bullrich sostuvo que no quiere que JxC "se convierta en una herramienta para que nada cambie" y rechazó la posibilidad de que sean metidos "por la ventana" quienes "no quieren cambiar absolutamente nada", en una nueva negativa a la eventual incorporación del cordobés Schiaretti.

"No vamos a entregar ese espíritu de lucha de los cordobeses que han apoyado nuestro proyecto siempre. Mi acuerdo es con el pueblo y mi compromiso es liderar con coraje y convicción un cambio profundo y verdadero, un cambio en serio, un cambio con la gente", expresó Bullrich en un posteo en Twitter que realizó anoche, tras una visita a La Matanza.

Por Twitter, en tanto, se dedicó a hacer campaña con eje en el combate de la inseguridad. "Nuevamente el dolor, como sucede en cada esquina. Argentina no puede seguir así. No se puede seguir viviendo con miedo. Necesitamos un cambio profundo. Esto no da para más. Conmigo se termina la impunidad de los delincuentes", tuiteó Bullrich al referirse al asesinato de un empresario en el contexto de un robo a su domicilio, en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua.

Con información de Télam