Massa se diferenció de Bullrich y Milei a semanas de las elecciones 2023: "Ni recorte ni motosierra, más salud para los argentinos"

Además, apuntó contra el sistema de jubilaciones de las AFJP, a las que calificó como "el robo más grande que vivieron los jubilados", elogiado por el candidato de La Libertad Avanza.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, se diferenció de los postulantes de La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC), Javier Milei y Patricia Bullrich, sobre las propuestas de salud de cada uno. Desde Escobar, donde encabezó un acto de inauguración de un hospital del PAMI mientras en simultáneo se inauguraban otros en Lanús, Hurlingham e Ituzaingó, Massa dijo: "Ni recorte ni motosierra, más salud para todos los argentinos".

"A la hora de elegir un presidente es como ir a atenderse con un médico. Hay que elegir a gente que sepa dentro del quirófano lo que hay que hacer. Argentina es un país que es un enfermo que se está recuperando", expresó el ex presidente de la Cámara de Diputados y agregó: "Nosotros lo vamos a salvar, lo vamos a sacar del hospital caminando. Dennos la oportunidad porque sabemos qué hacer con el bisturí. Ni recorte ni motosierra, más salud para todos los argentinos".

Massa cuestionó al ex presidente Mauricio Macri, quien gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, mientras que valoró la gestión en la provincia de Buenos Aires del gobernador, Axel Kicillof: "Todos saben que nuestra provincia es la provincia que más apoyo necesita, porque es una provincia que por ejemplo en los viaductos o en la inversión en salud, fue injustamente discriminada. Piensen ustedes que en un ratito nada más vamos a estar inaugurando un viaducto, como el que se hizo acá en Escobar, en Florencio Varela y en Berazategui. Y sin embargo, en los cuatro años anteriores no se había hecho ninguno".

Y profundizó la comparación sobre las inauguraciones entre los mandatos de Kicillof y Vidal, gobernadora del macrismo. "Está inaugurando las escuelas y los jardines que un señor una vez dijo que eliminando el Fútbol Para Todos los iba a hacer con esa plata y no los hizo. Porque no solamente les mintió a los trabajadores diciéndoles que no iban a pagar Ganancias y pagaron el doble, sino que también les mintió a las mamás diciéndoles que les iba a construir los jardines sacando la plata del Fútbol Para Todos. Y eliminó el Fútbol Para Todos y pasamos al fútbol pago, y los jardines nunca aparecieron y las mamás tuvieron que seguir pagando para dejar en una guardería o en un centro de día a sus hijos para poder trabajar", explicó.

Además, dio su visión sobre la seguridad social y recordó su paso por la administración de la Anses, entre 2002 y 2007. "La seguridad social es para cuidar. Es la síntesis del pacto que tenemos que tener entre generaciones y generaciones. Quienes vienen a atenderse acá son los que trabajaron toda la vida y a los que les llegó el momento de retirarse del mundo del trabajo y disfrutar", manifestó.

Sobre las jubilaciones, apuntó contra Patricia Bullrich, quien cuando era ministra de Trabajo recortó el 13% de los ingresos de los jubilados. Allí, Massa profundizó: "Pasé seis años maravillosos de mi vida, muchos y muchas de quienes están acá cuando llegamos a la Anses en ese entonces no tenían su jubilación porque el sistema los excluía. Pudimos poner en marcha en aquel entonces, además de muchos aumentos, tener que devolver el 13% que esa señora que ahora quiere gobernar la Argentina les había sacado".

"Cada uno de aquellos argentinos y argentinas que tiene una familia de bien, que respeta a su abuelo y a su abuela, que lo sienta en la punta de la mesa, sin dudas que va a defender la idea de un PAMI, de un sistema de jubilaciones público, que no los va a tirar a la buena de Dios a que le den un voucher de 20 mil pesos para ir regalados a una prepaga, que no los va a dejar sin la posibilidad de tener su diagnóstico por imágenes o la posibilidad de tener los estudios teniendo que pagar", manifestó y puntualizó, en dirección a las propuestas de Milei: "Mucho menos permitir que vuelva el sistema de AFJP en la Argentina como están planteando, porque fue el robo más grande que vivieron los jubilados que vieron desfinanciado su sistema jubilatorio pero también los trabajadores que vieron como cuatro vivos timbeaban su plata, se la llevaban de la Argentina y después tuvo que ir el Estado a recuperarla".