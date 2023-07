Massa lanzó su primer spot: "Me voy a romper el alma para sentir orgullo"

En una recorrida por San Martín, el precandidato presidencial dentro de Unión por la Patria sostuvo que hay que "ordenar las prioridades".

El ministro de Economía y precandidato presidencial en la interna de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, publicó su primer spot de campaña. "Me voy a romper el alma para que, si soy presidente, sentir orgullo el día que me vaya", expresó en diálogo con vecinos del municipio de San Martín.

Massa visitó a vecinos del Conurbano bonaerense y, según dejó ver en el video que difundió, le hicieron preguntas de cara a los comicios. "Tomo decisiones todos los días. Gobernar es tomar decisiones que tienen que ver con tratar de mantener el funcionamiento de un país", respondió ante el argumento de una señora que le manifestó que los políticos "no bajan" a ver cómo viven las personas "de clase media baja".

Además, el ministro dejó un mensaje contundente sobre sus objetivos en caso ser electo presidente. "No tengas dudas de que me voy a romper el alma para que, si soy presidente, sentir orgullo el día que me vaya", expresó.

"En definitiva, estoy convencido de que Argentina es un país fabuloso y el problema es que tenemos que ordenar las prioridades, y eso es todo un trabajo", concluyó Massa. El video, publicado en la cuenta de Instagram del precandidato, mostró el sello de Unión por la Patria al final.

Horas más tarde, el ex presidente de la Cámara de Diputados compartió otro video de la misma recorrida, en la que mostró algunas de las situaciones personales que le contaron las vecinas. "El problema es que se tomó deuda para salida de dólares de la Argentina. Se llama fuga de capitales o formación de activos externos. Y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la falta de dólares. La solución más grande que tiene la Argentina, porque además la Argentina tiene con qué en términos de recursos naturales, de capacidad de la gente y de la capacidad industrial, es poder vender lo que hace al mundo y hacerse los dólares para sacarse de vuelta el Fondo de encima", explicó y agregó: "Nuestro litio, nuestro gas, nuestro petróleo, lo que se produce en nuestro campo, lo que producen nuestras industrias, cada vez tenga mayor cantidad de venta al mundo porque eso nos va a dar fortaleza para hacernos de los dólares para ser libres, soberanos".

Por su parte, la cuenta de Twitter de UP compartió un video en el que se ve parte de la boleta en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En el montaje, hay una foto de Massa en San Martín, una del gobernador Axel Kicillof en Merlo, una del precandidato a senador Eduardo "Wado" de Pedro en Hurlingham, una del precandidato a diputado Máximo Kirchner en el mismo distrito que De Pedro y una de la ministra de Desarrollo Social y precandidata a diputada, Victoria Tolosa Paz, en Escobar.