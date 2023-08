Massa, de cara a las elecciones 2023: "No vamos a la urna a elegir un presidente, vamos a elegir un modelo de país"

El precandidato presidencial de Unión por la Patria apuntó contra la oposición, a la que acusó de estar "paseándose por la Argentina hablando de ajuste".

El ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, le habló a la militancia a menos de dos semanas para las PASO. "No vamos solamente a la urna a elegir un candidato o un presidente, vamos a la urna a elegir un modelo de país", dijo en San Luis sobre las elecciones 2023.

"En los últimos días mucho se habló del peronismo derrotado de San Luis después de 40 años. Y nos están viendo desde todo el país, quiero que les muestren la fuerza, la fe, la convicción, la esperanza, quiero que les muestren que no solo no están derrotados, quiero que les muestren que un tropezón no es caída, quiero que le muestren a todo el país que como en los últimos 40 años, el 13 de agosto y el 22 de octubre el peronismo de San Luis va a volver a ganar y a mostrarle a la Argentina que no lo han vencido", señaló Massa en la sede del Partido Justicialista (PJ).

El ex presidente de la Cámara de Diputados dio su opinión sobre las PASO del próximo 13 de agosto, en las que se enfrentará a Juan Grabois en la interna de UP. "Este 13 de agosto empieza un partido en el que la Argentina se juega mucho y quiero que lo tengan grabado a fuego y que se lo puedan contar a cada vecino, a cada compañero de trabajo, en la fábrica o en la obra. Porque en definitiva no vamos solamente a la urna a elegir un candidato o un presidente, vamos a la urna a elegir un modelo de país", declaró el ministro.

Además, apuntó contra la oposición que -dijo- está "paseándose por la Argentina, hablando de ajuste, hablando de eliminar el PreViaje que le dio a San Luis la posibilidad de transformarse en uno de los cinco efectores turísticos de los nuevos destinos de la Argentina". Y expresó: "Vayamos a decirle a cada trabajador nuevo en la gastronomía y en el turismo que vaya a votar en defensa de ese modelo de desarrollo económico alrededor de una industria sin chimenea como es el turismo".

En ese sentido, pidió a los militantes que hablen con los jóvenes, con los trabajadores y con los jubilados para que vayan a votar. "Si ellos no eligen, habrá otros que elegirán en lugar de ellos. Tienen que ir a elegir pensando que para atrás está aquello que los sacó de la casa y los llevó a acompañarnos en el 2019. Para atrás está lo que decíamos que representa el ajuste, el recorte, el dolor y la mirada centralista. Por eso vayan y pídanle, sin temor a pedir disculpas, pero con el orgullo de saber que los convocan a algo que vale la pena, que vayan a votar el 13 de agosto para adelante pensando en el país del trabajo, de la educación, de la producción, del federalismo", explicó.

"Faltando 10 días, quiero pedirles que casa por casa, barrio por barrio, paraje por paraje, pueblo por pueblo, vayan a buscar a cada uno de aquellos que pueden compartir nuestro sueño. Díganles que lo que viene es mejor que lo que termina, que nos vamos a romper el alma, y díganles además, con la seguridad y la tranquilidad de poder mirarlos a los ojos por lo que hicieron acá, que un tropezón no es caída y que como en los últimos 40 años este peronismo vuelve a ganar y a ayudar a que seamos gobierno en la Argentina".