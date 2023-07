Lospennato cruzó a Bullrich por su spot para las elecciones 2023: “Dirimir conflictos en la calle es dirimir con violencia"

La diputada del PRO, que acompaña a Larreta en la interna, se diferenció de Bullrich y aseguró que el debate político se da en el Congreso por medio de las leyes.

La diputada del PRO Silvia Lospennato, candidata en la lista encabezada por Miguel Ángel Pichetto y que tiene como candidato presidencial a Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), cruzó a la precandidata Patricia Bullrich por su spot de campaña para las elecciones 2023, en el que llama a defender al país y al plan económico en las calles. Sobre esto, sostuvo: "Yo no creo que los debates políticos se tengan que dar en la calle, para mí todos los debates políticos, sobre todo los que vienen en Argentina, se dan en el Congreso y en la ley".

Días atrás, Bullrich dio inicio a su campaña con un video compartido en sus redes sociales. "Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada", marcó en el spot oficial de "La Fuerza del Cambio", lista donde la acompaña Luis Petri.

Frente a ello, en declaraciones radiales, la diputada Lospennato señaló que, según su convicción, los debates se dan en el Congreso y en la ley: "Decir que uno va a dirimir en la calle de alguna manera es marcar que hay un camino diferente del parlamentario, dirimir conflictos en la calle es dirimir conflictos con violencia, no es que la gente va y se sienta en la plaza pública y habla como los griegos". Y aseguró que hablar de la calle es referirse a imágenes que "la mayoría de los argentinos no quiere ver".

En esa línea, al dialogar con Urbana Play, enumeró: "Los argentinos no quieren ver las imágenes de gente entrando al Poder Legislativo de Jujuy, como no quiso ver las 14 toneladas de piedra frente al Congreso. Creo que la mayoría de los argentinos no quiere ver eso, hay minorías que provocan esos desmanes en la calle pero lo que tiene que hacer la dirigencia política es llamar a la paz". Y agregó: "No me imagino a mis hijas dirimiendo la política y su futuro en la calle".

En relación a la fuerte interna en JxC, Lospennato marcó: "Yo voto en la provincia de Buenos Aires y voy a votar por Diego Santilli". Y agregó: "No me gusta la distinción entre halcones y palomas, que es utilizada para menospreciar a algunos integrantes de mi partido. Claro, es una construcción para tratar de adjuntar un calificativo que suena menos fuerte que hacer una descalificación real, creo que uno tiene que decir lo que piensa sin utilizar atajos".

Mientras que sobre la lista de diputados sostuvo: "Pichetto es probablemente una de las personas con más experiencia parlamentaria de la Argentina. Lo que viene es un Congreso que no va a ser light, va a ser de debate profundo. Si queremos construir hay que hablar con todos, pero el que gana la elección es el que marca la impronta". Y añadió: "Hoy el Congreso escenifica la mitad de la Argentina que no logra imponerse a la otra mitad, yo creo que todos los que están sentados en una banca representan a una parte de la Argentina".

"Estamos haciendo una campaña de propuestas, creo que no se debate la política pública en la calle, ahí hay una diferencia que planteamos muy clara y lo hemos hecho siempre así. Y hemos buscado las personas que tienen más capacidad", aseguró.