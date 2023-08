Los 6 datos poco conocidos de la vida de Rodríguez Larreta: su primer cargo, el día que Racing salvó a su padre y el juego en el que siempre es campeón

Hijo de un expresidente de Racing secuestrado en la dictadura, llegó a su primer cargo público hace 30 años. Su faceta como deportista y futbolista frustrado.

El precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, que integra la alianza Juntos por el Cambio para estas elecciones 2023, tiene una historia de vida atravesada por la política y algunos datos poco conocidos. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sufre de temblor esencial, tiene raíces vascas y su papá, quien fue presidente de Racing Club de Avellaneda, fue secuestrado durante la última dictadura militar. Es sobrino del actor y exsacerdote Augusto Larreta, bisnieto del excanciller Carlos Rodríguez Larreta, tataranieto de Mariano Unzué -propietario del Palacio Unzué- y tatara-tarata-tatara nieto del expresidente uruguayo Manuel Oribe.

El contrincante de Patricia Bullrich en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) 2023 tuvo un pasado atlético que se vio atravesado por una serie de fuertes lesiones. A pesar de ello, sigue entrenando todos los días. Le tiene miedo al dolor, acepta la afección nerviosa que padece y escucha podcasts para mentalizarse por si triunfa en los comicios. Con una extensa trayectoria política, se destaca su participación en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Su primer cargo en la política

Rodríguez Larreta es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y también tiene una maestría en administración de empresas. Su primer cargo como funcionario público, en 1993, fue a cargo de la atención de inversores extranjeros en la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de -en ese momento- Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Seguido de ello, en julio de 1995, fue nombrado como gerente general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mientras que tres años más tarde, fue designado subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de "Palito" Ortega. Al año siguiente, tras el triunfo de Fernando de la Rúa en las elecciones, fue designado como interventor del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). El resto, es historia co

Temblor esencial

A los cinco años de edad, el jefe de Gobierno porteño fue diagnosticado con temblor esencial, un trastorno del sistema nervioso que produce que el paciente experimente movimientos involuntarios como sacudidas rítmicas. Por lo general, es simétricos y afecta a brazos, manos o dedos pero puede afectar a otras partes. "Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto", contó hace un tiempo a través de sus redes sociales aunque ya había hablado del tema en 2016.

Larreta sufre del trastorno nervioso temblor esencial.

Ante las burlas por cómo agarra una botella en la foto, Larreta profundizó sobre la predisposición genética -benigna- que lo atraviesa: "Me pasaba de chiquito cuando tenía que dibujar o aprender a escribir, me pasa hoy cuando tengo que sostener una botella o un micrófono y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos". Muchas veces, se la confunde con tener "mal pulso" cuando es uno de los trastornos más frecuentes de la población.

"Como tuve la suerte de que mi pasión sea la política, y no una actividad que exija buen pulso como ser cirujano o pintor, puedo seguir adelante con mis proyectos sin que el temblor me lo impida. Algunos creen que es Parkinson o una enfermedad degenerativa pero no es eso, ni mucho menos algo que trate de ocultar. Me pasa y está a la vista de quien preste atención", añade y asegura que aprendió a vivir con ello. Y sentencia: "Podría no tomar agua en público, pero aprendí que lo más importante es no esconderlo, hablar del tema y naturalizarlo".

Su miedo al dolor

En diálogo con la señal de streaming República Z, Larreta habló de su vida personal y se refirió específicamente a su fisonomía, que muchas veces es producto de burlas o memes. Una de las imágenes más virales del jefe de Gobierno porteño es, justamente, una suya en el mar con amigos. "Siempre fui muy peludo, muy y a veces me joden con eso, se notaba en la playa", reconoce con fastidio aunque se niega a la depilación definitiva.

En ese momento, frente a la posibilidad de depilarse, el político señala su miedo al dolor físico. "Me daría tanto pánico el dolor, me sacan la curita luego de una extracción de sangre y me muero", explicó y mostró su facilidad para impresionarse.

Padre desarrollista y secuestrado en la dictadura

Horacio Rodríguez Larreta Leloir padre fue un destacado dirigente del desarrollismo argentino desde que asumió tareas en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la gestión de Arturo Frondizi, en 1958. Además fue presidente de Racing Club de Avellaneda, equipo que lo apasionaba y también del cual es hincha el actual jefe de Gobierno porteño.

"Racing le salvó la vida", contó el precandidato hace un tiempo en "Caja Negra". Y es que Horacio padre fue secuestrado durante la última dictadura militar cuando su hijo tenía 12 años. "Se lo llevaron en el año '77, con un Falcon Verde. Mis viejos estaban separados, yo vivía con papá y nos turnábamos para dormir con él. Vino la chica que trabajaba en casa y le dijo 'señor, lo están buscando abajo'. Fue a ver quién era, yo me quedé dormido y no me di cuenta que no volvió", manifestó.

Horacio Rodríguez Larreta padre, junto a sus hijos Horacio, Augusto y Mariano.

Durante la entrevista, Rodríguez Larreta contó cómo fue libertado y por qué se salvó de los militares: "Estuvo chupado, zafó porque era presidente de Racing. No me olvido más, jugaban Racing-River. Ganamos 3-2. Era en cancha de Racing y por el lado de la prensa deportiva, empezaron a preguntar por qué el presidente no habìa ido al partido, por qué no estaba". Y cerró: "Medio zafó porque se hizo pública su desaparición, en ese momento los demás medios no hablaban de eso".

Campeón del Tutti Frutti y ajedrecista a los 4 años

Además de la gran pasión por Racing Club y por el fútbol -por el cual, incluso, aprendió a leer con El Gráfico-, el jefe de Gobierno porteño es campeón del Tutti Frutti y asegura que en su familia nadie le puede ganar. "Me encantan los juegos de velocidad, me divierte muchísimo", dijo. A su vez, juega al ajedrez desde los 4 años.

Más allá de los juegos de velocidad, tiene mucha memoria y se sabe formaciones de los años '70, historia de fútbol, de los jugadores y también de los mundiales. "Voy a la cancha con mis amigos de toda la vida, desde hace 40 años. Me pongo tenso, soy apasionado, soy fanático, me encanta que gane Racing y que gane la Selección", completa.

Larreta y su pasión por el ajedrez desde chico.

Su faceta como deportista

Larreta tiene una faceta deportista desde chico. Tanto es así que en la Escuela Argentina Modelo, donde estudió, además de ser un alumno perfecto, era "medalla de oro siempre, capitán del equipo de fútbol, de la olimpíada". En una nota, reconoció que le hubiese gustado ser futbolista profesional pero una dura lesión no se lo permitió. "No me dio, me corté lo dos tendones de Aquiles, antes jugaba torneos y además viajaba al exterior", contó.

Más allá de las lesiones, va al gimnasio una hora, hace 45 minutos de natación y sale a correr todas las mañanas. "Si me preguntan si tengo un minuto para charlar, le digo: 'Dale, vamos a correr'. Estoy bien entrenado para correr hablando". Y sentencia: "Eso me genera adrenalina, me pone más energético".