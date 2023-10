Lilia Lemoine contó el mayor secreto de Milei: "Es un tema delicado"

La candidata a diputada, en el centro de la polémica tras proponer un proyecto para "renunciar" a la paternidad, habló de la vida privada del candidato libertario.

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, estuvo en el centro de la polémica durante las últimas horas tras proponer un proyecto de ley de "renuncia de paternidad" ya que, según entiende, "no es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener". En la misma entrevista, la mujer de 42 años contó un secreto del candidato presidencial libertario Javier Milei que habían decidido no exponer en el medio de la campaña electoral. "Es un tema delicado", expresó.

"Fuiste pareja también de Javier", señala la conductora en el canal de Youtube Neura y rápidamente, la candidata quiere salir del apuro marcando que es "delicado" y que "no es un buen momento para hablarlo", en relación a la campaña electoral y a los comicios generales del próximo 22 de octubre. Ante la consulta, agregó: "Él está en pareja, está feliz y decidimos mantenerlo en secreto porque no daba".

Ante los frenos dispuestos por Lemoine para no profundizar en el tema, la periodista aseguró que lo contó ella previamente y por eso surgió su pregunta. "No lo conté abiertamente, me hicieron una cámara oculta en Inglaterra. Igual que a varios, me llevó una chica inglesa y lo dije en confidencia después de haber tomado un par de tragos de sake", agregó.

La candidata a diputada se refiere a una cámara oculta que se hizo viral a principios de octubre, cuando estaba a cargo de la imagen de Milei en la campaña. "Estamos en una especie de relación, éramos pareja en 2020 pero en secreto. No tenemos tiempo, no podemos. Pero estamos juntos entonces él sabe que realmente me preocupo por él, porque lo conozco de antes", señala en la grabación. Y añade: "Por eso lo conozco tan íntimamente y puedo poner las manos por él y hacer todo esto, él confía en mí".

Más allá de hablar de su vínculo con el libertario, Lemoine admite que obtienen dinero por debajo de la mesa y en efectivo para la campaña cuando por ley debería hacerse en blanco y por transferencias: "Tenemos muchas personas que están mandando plata para la campaña, empresas muy grandes que no puede seguir trabajando en Argentina bajo un régimen socialista". Ante la propuesta de brindar "donaciones financieras", la liberal aclara que en Argentina "no es legal". Pero aclara: "Podés contribuir pero cantidades muy pequeñas, así que todo pasa por debajo de la mesa".

"Tenemos a una persona que trabaja conmigo, él recibe a todos los inversores. Ellos tienen cenas, reuniones, y él habla con todos los empresarios. Él responde preguntas y ellos pagan el asiento, pero a él, 2 mil dólares cada uno. Hay diferentes maneras de contribuir, puedo ponerte en contacto con la gente de Ivan Dubois, el que maneja todo. Tiene que ser efectivo", sentencia sobre el modus operandi.