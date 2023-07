Cuervo Larroque: "A Sergio Massa lo quiero siempre en mi equipo"

El ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires afirmó que no ve "tanta duda" con respecto a quién votar en las PASO.

El ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, afirmó que no ve "tanta duda en las bases respecto de votar" al precandidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa en las elecciones 2023 y agregó que al ministro de Economía lo quiere "siempre" en su equipo. En una entrevista con Radio 10, el funcionario bonaerense habló sobre el armado de las listas y dio su lectura sobre la interna de UP.

"Los cierres de listas son así y yo nunca pedí estar en una lista, no hay lugar para todos, tengo otras responsabilidades en el Ejecutivo provincial. Hay que tomarlo con naturalidad", expresó Larroque.

Además, contó que no ve "tanta duda en las bases respecto de votar a Sergio Massa, lo quiero siempre en mi equipo". En este sentido, Larroque sostuvo que es importante "la comprensión que tiene Massa del momento que estamos viviendo" y aseguró que tiene "el instinto que tiene que tener un candidato a presidente".

"No hay que distraernos del objetivo central que es ganar las elecciones. Hay un sentido de responsabilidad que primó en Unión por la Patria. Cristina Fernández de Kirchner preservó la unidad por sobre todas las cosas, y Sergio terminó encausando esa alternativa", aseveró.

Al referirse a la precandidatura de Juan Grabois para la interna de UxP, opinó: "Juan Grabois es un gran compañero, muy valioso. Pero desde mi punto de vista tenemos que poner el foco en votar a Massa para que tenga un resultado exitoso", aseveró.

En este sentido, sostuvo que la Vicepresidenta "no eligió" al precandidato a presidente de UxP, porque "no fue una elección en libertad, estuvo plagada de condicionamientos". "Massa tiene un vínculo más amigable con los mercados y eso puede ser un mérito también", concluyó.

Por otra parte, aseguró que "no está peleado" con el presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y precandidato a primer diputado por la provincia Máximo Kirchner y replicó: "No sé porqué dicen eso".