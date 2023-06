Larreta cruzó a Macri: "Si está en desacuerdo de sumar, que diga las razones"

El jefe de Gobierno porteño insistió en incluir a Schiaretti en Juntos por el Cambio. "Con lo que tenemos, no alcanza", explicó.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, pidió al expresidente Mauricio Macri que si está "en desacuerdo" en sumar nuevos dirigentes a Juntos por el Cambio, como el caso del gobernador cordobés Juan Schiaretti, que "explique las razones".



"Si Macri está en desacuerdo con sumar, que explique las razones. (Miguel Angel) Pichetto, (Gerardo) Morales, (Martin) Lousteau y (Elisa) Carrió están todos de acuerdo en sumar", dijo Larreta anoche en declaraciones a Canal 9 Litoral de Paraná, y explicó que "una cosa es Córdoba y otra el desafío nacional que hay".



En ese marco, aseveró que "la situación es más grave que discutir candidaturas" y reclamó hacia el interior de la coalición opositora "trabajar y poner energías en un cambio profundo y no en discusiones y peleas de políticos". "Soy fundador del PRO y desde el principio creo en sumar: sumamos a Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente, peronista también, y todos estuvimos de acuerdo, un lujo", completó en una entrevista con el programa "Cuestión de Fondo".

Las declaraciones se dan en el marco de la intención de la coalición opositora de ampliar Juntos por el Cambio con la incorporación de dirigentes como el gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti. Esa posibilidad recibió el rechazo del sector liderado por la otra precandidata del PRO, Patricia Bullrich, que le recriminó a Larreta que "se meta y deje embarrar la cancha"; y de Macri, que lo acusó de "poner en crisis" a toda la coalición.



En ese marco, el jefe de Gobierno de la capital nacional afirmó que su sector "siempre tuvo vocación de sumar" e invitó a "no opinar de lo que haya dicho el resto". En tanto, convocó a trabajar hacia "un acuerdo con una mayoría muy amplia para aprobar leyes para realizar el cambio muy profundo que necesita la Argentina en este momento crítico, que amerita decisiones excepcionales".



Dijo además que no hay que "criticar dentro de Juntos por el Cambio" sino "estar juntos para ganarle al kirchnerismo y que se vayan para siempre porque ya fracasaron, no dan para más". "Yo resisto el archivo, pueden mirarse todas mis entrevistas", puntualizó en otro tramo de la entrevista, y auguró que en diciembre se convertirá "en el primer presidente economista" de la historia argentina.



Finalmente, consideró que, durante sus 8 años de gestión como jefe de Gabinete y los otros casi 8 como jefe de Gobierno, "nunca hubo ni siquiera una insinuación de corrupción" y llamó a que "la Justicia avance para que no haya corruptos libres en Argentina".