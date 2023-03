La respuesta de Sagasti a la frase de Alberto Fernández sobre el kirchnerismo

La senadora nacional mendocina del Frente de Todos reaccionó luego de que mandatario dijera a El Destape que va a “terminar con 20 años de kirchnerismo”.

La senadora nacional mendocina del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti salió a responderle al presidente Alberto Fernández, luego de que dijera en diálogo con El Destape que puede ser el que "termine con 20 años de kirchnerismo".

El sábado, El Destape publicó declaraciones del presidente donde afirmaba: “Vamos a una PASO, por ejemplo, con Coqui Capitanich. Si él le gana al presidente sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que terminé con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones. Lo mismo si les gana Scioli u otro candidato del espacio. Esa debe ser la estrategia. Es buena para ambos". Y desde ese espacio reaccionaron.

Fernández Sagasti, persona del primer anillo de Cristina Kirchner, escribió en su cuenta de Twitter: "Me pregunto qué significa para quienes murmuran en off con periodistas querer 'terminar con 20 años de kirchnerismo'. ¿Privatizar YPF? ¿No trabajar para tener el salario en dólares más alto de LA como en el 2015? ¿Decirle no a las inclusiones jubilatorias? ¿Seguir bajo los designios del FMI in eternum? ¿Terminar con la vicepresidenta? ¿Terminar con lo comenzó Néstor?".

En esa línea y directo contra el Presidente, siguió: "Es un dejavú constante el de un puñado dirigentes que pretenden esto. No se dan cuenta que el peronismo kirchnerista no es un eslogan que pueda terminarse con palabras".

Y cerró su duro hilo de tuits: "No se anoticiaron que el kirchnerismo construyó la alquimia entre el esfuerzo colectivo de un pueblo que quiere vivir mejor con representantes que los defiendan sin especulación, sin temor y sin tibiezas. Es necesario volver al coraje de Néstor para combatir el embate neoliberal", concluyó Fernández Sagasti.

Otro que le respondió a Alberto Fernández fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque. El lunes en El Destape Radio dijo que le quedan “dudas de que el Presidente tenga intenciones de que el peronismo gane”. Además aseguró que “el único paso que hay que dar es que Cristina sea candidata”, ya que “lo demás es enredar a la gente en un debate confuso”.

Según el funcionario bonaerense, la unidad del espacio "la construyó Cristina (Kirchner)" y "Alberto fue convocado a tener un rol principal" y continuó: "Evidentemente, nunca hubo una comprensión cabal de cuál era la tarea a la que tenía que asumir".

Luego Larroque arremetió contra la frase de Alberto Fernández: "Por eso, que él esté proponiendo terminar con 20 años de kirchnerismo es doloroso. Parece de una gravedad extrema, termina tomando posiciones del enemigo", sentenció.